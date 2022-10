05.10.2022 h 12:03 commenti

Sbarca a Prato Gallas Group, punto di contatto tra badanti e colf con le famiglie

L'agenzia del lavoro, specializzata nella selezione del personale domestico, ha aperto una sede in via Ferrucci ampliando così la sua presenza in Toscana dopo Firenze

Genova, Mantova, Rimini. Liguria, Lombardia, Emilia Romagna. E dal 19 settembre anche Prato, dove un ufficio è già operativo in via Francesco Ferrucci 97 con collaboratori giovani, motivati e preparati. L'espansione di Gallas Group durante l'anno in corso si amplia ed abbraccia una delle città più vive e produttive della Toscana, dove l'azienda specializzata nell'assistenza domiciliare è già attiva da oltre un anno nel capoluogo regionale.



Un altro step nel costante e progressivo sviluppo e radicamento su tutto il territorio nazionale o quanto meno nelle regioni centro-settentrionali del Paese. Gallas nasce nel 2011 a Udine, si espande dapprima in Friuli Venezia Giulia ma è negli ultimi anni che l'azienda ha compiuto i passi più significativi abbracciando dapprima il Veneto e poi allargandosi a Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Liguria e Toscana. Otto regioni, una trentina di filiali, oltre centosessanta dipendenti diretti ma soprattutto la capacità di mettere in contatto le famiglie, che ricercano colf e soprattutto badanti, ed il personale che si candida per garantire il proprio servizio all'interno delle abitazioni private. La peculiarità di Gallas Group consiste appunto nella gestione diretta di quella che è la relazione prioritaria fra il committente, che ricerca assistenza, e chi si offre per un impiego in questo settore.

Garantire sintonia e feeling immediato fra le due parti è la missione principale dell'impresa gestita dai fratelli Alberto e Lorenzo, che assieme ad esperienza e professionalità uniscono anche privacy e riservatezza, requisiti essenziali in questo campo.

Da un lato, Gallas Group è in grado di ascoltare e recepire le richieste delle famiglie; dall'altro, di fornire ai lavoratori assunzioni regolari, buste paga, ferie maturate e tutte le garanzie contrattuali in un settore che non sempre rispetta appieno le normative. Riassumendo: assistenza ed empatia per gli anziani (e per i loro cari che ne hanno a cuore gli ultimi anni di vita) e stabilità e sicurezza per chi entra nello staff. Senza dimenticare che anche dal punto di vista dell'indotto l'azienda di Udine fornisce lavoro ad almeno duecento persone in ogni città in cui sono state aperte le filiali: non sono numeri banali, specie di questi tempi.

L'ufficio di Gallas Group è già operativo in via Francesco Ferrucci 97 con collaboratori giovani, motivati e preparati, che sapranno accogliere le richieste di chi necessita di questo genere di figure da inserire nel proprio ambiente domestico. E se Firenze ha già risposto positivamente all'ingresso di Gallas sul mercato assistenziale del capoluogo regionale, non c'è dubbio che anche a Prato l'interesse per la “nuova apertura” crescerà molto rapidamente. (articolo a cura Ufficio commerciale, per info: commerciale@notiziediprato.it)

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus