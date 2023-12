20.12.2023 h 09:58 commenti

Sbanda sulla rotonda, colpisce un idrante e allaga la strada: illesi conducente e passeggero

L'incidente è avvenuto sulla rotatoria fra via Paronese e via Gora del pero. Nell'impatto l'idrante è esploso. Sul posto la Municipale, i vigili del fuoco e due ambulanze del 118

Perde il controllo della sua vettura, esce di strada e finisce contro un idrante che esplode, Illeso il conducente e il passeggero. L'incidente è avvenuto ieri sera, 19 dicembre poco dopo le 20,30, sulla rotatoria fra via Paronese e via Gora del Pero. Sul posto la Municipale, i vigili del fuoco e due ambulanze del 118. I due feriti, un uomo di 47 e una ragazza di 14 anni, sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso del Santo Stefano. Secondo una prima ricostruzione la Mercedes, che procedeva in direzione est, è entrata nella rotatoria ad alta velocità, il conducente ha quindi perso il controllo e l'auto è uscita fuori strada abbattendo un idrante dei vigili del fuoco. L'impatto ha creato un piccolo geyser che ha provocato l'allagamento della rotonda.



