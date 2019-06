15.06.2019 h 22:47 commenti

Sbanda, esce di strada e abbatte un palo dell'illuminazione

L'incidente è accaduto nella serata di oggi in via delle Badie. Al volante del mezzo un anziano che è stato portato in ospedale





Ha perso il controllo della sua auto mentre percorreva via delle Badie, è uscito di strada e ha abbattuto un palo dell'illuminazione, che poi è caduto sulle auto in sosta. E' successo questa sera, 15 giugno, intorno alle 21. Al volante del veicolo c'era un anziano di 79 anni. Potrebbe essere stato un malore all'origine dell'incidente, visto che il punto dove è accaduto, proprio di fronte alla Circoscrizione Prato Sud, è rettilineo.L'anziano è stato poi soccorso in codice verde da un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale per accertamenti. Intervenuti anche i vigili del fuoco per rimuovere il palo, mentre la polizia municipale ha effettuato i rilievi.

