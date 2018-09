14.09.2018 h 09:10 commenti

Sbanda e si schianta contro il guard rail: traffico in tilt sulla declassata. Ferita una donna

L'incidente è successo stamani e ha rallentato la circolazione in entrambe le direzioni provocando code chilometriche. Al volante della Panda c'era una 56enne, soccorsa in codice giallo e portata in ospedale

Mattina difficile quella di oggi, venerdì 14 settembre, sulla declassata all'altezza di Capezzana per un incidente che ha coinvolto un solo mezzo ma ha finito per avere conseguenze su entrambe le carreggiate di marcia. E' successo alle 7.20 quando una donna di 56 anni ha perso il controllo della sua Panda mentre stava andando in direzione Firenze. L'auto ha sbattuto violentemente contro il guard rail e la donna è stata soccorsa in codice giallo dall'ambulanza del 118.

Nell'urto, però, l'auto ha riportato gravi danni e nel giro di poco una grande quantità di olio e di altri liquidi si è distribuita sulla sede stradale, invadendo anche la carreggiata verso Pistoia. Sono quindi intervenute più pattuglie della polizia municipale per evitare altri incidenti. Il traffico è stato fortemente rallentato in entrambe le direzioni con code molto lunghe. Solo poco prima delle 9 la situazione è tornata alla normalità, una volta rimossa l'auto incidentata e pulita la sede stradale.



