26.02.2020 h 13:44 commenti

Sbanda con l'auto in declassata: fermato dalla polizia, aveva un tasso alcolemico 5 volte superiore al limite

E' successo ieri sera: il 29enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e si è visto ritirare la patente e sequestrare la vettura

Sono stati gli agenti di una Volante della polizia, ieri sera 25 febbraio, a intervenire provvidenzialmente fermando il conducente di un'auto che, sulla Declassata, stava sbandando vistosamente, rischiando a più riprese di provocare un incidente. I poliziotti, verso le 21.30, hanno fermato la Peugeot, il cui conducente, un 29enne italiano, è apparso da subito in evidente stato di ebbrezza. Il giovane è stato comunque sottoposto all'alcoltest con l'ausilio di una pattuglia della polizia stradale ed è emerso avere un tasso alcolemico di ben cinque volte superiore ai limiti massimi di legge. Il 29enne è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza con il ritiro immediato della patente e il sequestro dell'auto.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus