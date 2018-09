04.09.2018 h 09:52 commenti

Sbanda con l'auto e finisce contro un camion, grave un 50enne in via Ciliani

La vettura si è ribaltata su un fianco e si è incastrata nel retro del mezzo che stava scaricando merce. Intervenuti anche i vigili del fuoco

Un automobilista di 50 anni è rimasto gramente ferito questa matina, 4 settembre, in un incidente accaduto poco prima delle 8.30 all'incrocio tra via Ciliani e via Benincasa. L'uomo è stato soccorso in codice rosso dall'ambulanza del 118 e trasferito in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco, mentre gli agenti della polizia municipale hanno effettuato i rilievi.

Secondo quanto appreso, l'uomo avrebbe perso il controllo della sua auto e sarebbe finito contro il retro di un camion che stava scaricando la merce. L'urto è stato particolarmente violento e l'auto si è ribaltata, intrappolando il conducente.