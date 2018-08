31.08.2018 h 16:47 commenti

Sbanda con il furgone e finisce nel fosso che costeggia la tangenziale

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in viale XVI Aprile. Il conducente è un 56enne ed è stato soccorso in codice giallo e portato in ospedale

Ha perso il controllo del furgone mentre percorreva viale XVI Aprile ed è finito nel fosso che costeggia la Tangenziale. Al volante del mezzo c'era un 56enne di nazionalità cinese che è stato soccorso in codice giallo da un'ambulanza del 118 e trasferito in ospedale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per il recupero del furgone. La polizia municipale ha invece effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Dai primi accertamenti sembra che nessun altro mezzo sia stato coinvolto nell'incidente, avvenuto poco prima delle 14.30 di oggi venerdì 31 agosto.

Edizioni locali collegate: Prato

