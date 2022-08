Momenti di agitazione questa mattina 18 agosto al negozio di Dm di piazza San Francesco. I dipendenti e alcuni clienti, poco prima delle 13 sono rimasti imprigionati all' interno del punto per uno sbalzo alla linea elettrica che ha provocato un guasto alla saracinesca. La mancanza di elettricità ha fatto abbassare improvvisamente il bandone che è rimasto bloccato a pochi centimetri da terra, impedendo il passaggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a liberare tutti i "prigionieri". Il guasto probabilmente si è verificato in seguito al forte acquazzone che ha colpito la città e provocato un black-out all'impianto elettrico del negozio.