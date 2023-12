07.12.2023 h 11:47 commenti

Sassaiola durante la partita Prato - Sant'Angelo, Daspo di 6 e 3 anni a due tifosi biancazzurri

Destinatari dei provvedimenti due tifosi di 45 e 53 anni. Le indagini hanno consentito di appurare che sarebbero stati loro a lanciare sassi contro la tifoseria opposta al culmine di una lite verbale

I disordini scoppiati durante la partita Prato – Sant'Angelo Lodigiano, giocata il 26 novembre al Lungobisenzio e finita 4 a 0 per gli ospiti, sono costati due Daspo di 6 e 3 anni a due tifosi biancazzurri di 45 e 53 anni. I provvedimenti sono stati comunicati dalla questura di Prato che la denuncia dei due uomini ritenuti autori del lancio di sassi verso la tifoseria opposta. Per il 45enne il Daspo è stato raddoppiato per effetto della sua condizione di recidivo. Per quest'ultimo il provvedimento prevede l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in occasione delle partite disputate dal Prato nei primi tre anni dei sei. Il 53enne, invece, non potrà assistere alle partite per tre anni senza però l'obbligo di firma.

In occasione della partita del 26 novembre, alcuni sostenitori delle due tifoserie si resero protagonisti di intemperanze sul piano verbale, degenerate poi in una sassaiola da parte di due sostenitori biancazzurri, successivamente identificati e denunciati per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. Solo l'intervento della polizia e degli addetti alla vigilanza bloccò quello che poteva diventare un fatto più grave.



