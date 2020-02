24.02.2020 h 15:48 commenti

Saranno rimossi i cartelloni "equivoci" sul coronavirus apparsi in varie parti della città

Accolta la richiesta delle opposizioni di centrodestra che avevano messo in guardia sul tenore dei messaggi che portavano a sottovalutare i rischi. Si occuperanno della rimozione le stesse associazioni cinesi che li avevano commissionati

I cartelli comparsi sulle strade di Prato con messaggi equivoci sul coronavirus, assimilato a un banale raffreddore, saranno rimossi. Lo faranno volontariamente le due associazioni cinesi che li hanno commissionati e che hanno fatto affiggere come cartelloni pubblicitari bilingue per lanciare messaggi di solidarietà all'intera comunità cittadina.

In alcuni comparivano scritte come "E' solo un brutto raffreddore, stiamo insieme". Tali messaggi possono ingenerare una sottovalutazione dei rischi, così stamani dopo una riunione in municipio, con rappresentanti dell'amministrazione comunale e delle due associazioni cinesi, queste hanno deciso di rimuovere i cartelloni, peraltro già finiti nel mirino delle opposizioni in consiglio comunale che ne chiedevano la censura. Il primo a sollevare il problema era stato il consigliere della Lega Leonardo Soldi che aveva chiesto l'intervento del sindaco.

“Ringraziamo il Comune di Prato per essere intervenuto coprendo i cartelli, anche se con una settimana di ritardo - dice il capogruppo di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno -. Invitiamo il Comune a vigilare su tutte le informazioni che in queste ore girano tramite social e messaggi sui cellulari informando dai canali ufficiali la cittadinanza di possibili fake news".