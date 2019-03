11.03.2019 h 12:11 commenti

Sarà sentita oggi in procura la donna accusata di violenza sessuale su un tredicenne

Stamani i legali della 35enne si sono recati a palazzo di giustizia per sollecitare i pm che indagano: "La nostra assistita è pronta a chiarire ogni punto". Intanto c'è attesa per l'esame del dna sul bambino che potrebbe essere nato dalla presunta relazione. Attesi ulteriori sviluppi. Non è escluso il coinvolgimento di altre persone

nadia tarantino

Sarà sentita oggi, lunedì 11 marzo, la trentacinquenne indagata per atti sessuali con un ragazzino al quale dava ripetizioni a casa. Ragazzino che potrebbe essere il padre del bambino nato qualche mese fa. Gli avvocati Mattia Alfano e Massimo Nistri hanno chiesto alla procura di sentire la donna che è intenzionata a rilasciare dichiarazioni e chiarire i fatti prima del risultato del dna (campioni sono stati già prelevati sul piccolo) che potrebbe arrivare tra stasera e domani.Sulla vicenda continua ad esserci il massimo riserbo ma non sarebbero esclusi sviluppi con il coinvolgimento di altre persone.“È necessaria la massima cautela - le parole degli avvocati - ci sono tre minori da tutelare: il neonato, il ragazzino che oggi non ha 13 anni ma 15, e l’altro figlio della nostra assistita. Da parte di questa difesa c’è la massima collaborazione a chiarire tutta la vicenda. Il telefonino della signora è stato acquisito dagli investigatori che potranno apprezzare a 360 gradi le conversazioni che contiene. Ripetiamo che c’è la volontà di raccontare i fatti”. La trentacinquenne lavora nel settore della sanità e l’insegnamento non sarebbe mai stato una professione per lei. Sarebbe stata la conoscenza delle lingue straniere a darle l'opportunità di occuparsi anche di ripetizioni.I fatti, al momento, sono fermi alla versione della famiglia dello studente che frequentava la trentacinquenne per lezioni private. La denuncia parla di rapporti sessuali tra i due e chiede l’accertamento della paternità. A questo siamo. “Non abbiamo la denuncia presentata dalla famiglia del quindicenne e non sappiamo cosa viene precisamente contestato - ancora Alfano e Nistri - le dichiarazioni che saranno rilasciate spontaneamente saranno l’occasione per conoscere le contestazioni e avere maggiore contezza della vicenda”.Venerdì scorso gli uomini della Squadra Mobile si sono presentati a casa della trentacinquenne e hanno acquisito, oltre al telefonino, la cartella della maternità. Inoltre è stato prelevato un campione mamma e bambino per il test del dna. Le prossime ore saranno decisive.La famiglia del ragazzo è assistita dall’avvocato Roberta Roviello che tiene un profilo di assoluta riservatezza. Pare che a scatenare i sospetti della mamma del giovane sia stato proprio il disagio manifestato dal ragazzino. Le due famiglie, quella del quindicenne e quella della sua insegnante privata, si conoscerebbero da tempo e in questo ambito sarebbe nata l’idea delle ripetizioni.Bocche cucite in procura. L’inchiesta è stata assegnata dal procuratore Giuseppe Nicolosi ai sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli. Continuo il viavai degli agenti della squadra mobile che stanno compiendo ulteriori accertamenti per circostanziare quanto più possibile la denuncia sulla scorta della quale è stata avviata l'inchiesta.