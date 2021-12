14.12.2021 h 11:30 commenti

Sara Melani è la nuova direttrice dell'ospedale Santo Stefano

Arriva da Pescia dove dal 2017 era alla guida del presidio ospedaliero Santissimi Cosma e Damiano. Sostituisce Daniela Matarrese che assume un nuovo incarico in Regione

Cambio della guardia alla direzione dell'ospedale Santo Stefano di Prato con l'avvicendamento tra Daniela Matarrese, chiamata per un nuovo incarico in Regione, e la nuova direttrice Sara Melani, fino ad oggi alla guida del presidio ospedaliero Santissimi Cosma e Damiano di Pescia.

Matarrese ha diretto l’ospedale di Prato dal 2019, succedendo al dottor Roberto Biagini, e ha anche rivestito il ruolo di direttore della Rete Ospedaliera gestendo l’insieme dei 13 presidi ospedalieri aziendali e coordinandone l’integrazione e l’omogeneità dei percorsi assistenziali, anche in un’ottica di programmazione ed integrazione in ambito di Area Vasta centro.

Sara Melani, che ha 44 anni ed è nata a Pistoia, si è laureata in medicina e chirurgia e, subito dopo la specializzazione, già nel 2008, effettua attività libero professionale anche con incarichi con riferimento all'ambito territoriale, vaccinale e trasfusionale. Diventa dipendente a tempo determinato nel 2011 nell’azienda sanitaria pistoiese e dopo due anni acquisisce la nomina di responsabilità di referenza complessiva dell'ospedale di San Marcello e quella di responsabile dei presidi territoriali dell’Asl di Pistoia. Coordina le attività sanitarie territoriali ed ospedaliere dell’area della Montagna pistoiese. Nel 2015 diventa coordinatore sanitario della Società della Salute pistoiese e nel 2016 inizia a lavorare presso la direzione sanitaria del presidio ospedaliero di Pistoia. Nel 2017 diventa direttore del presidio ospedaliero di Pescia, incarico che ha ricoperto fino ad oggi.

“Voglio ringraziare davvero la dottoressa Matarrese per il grande lavoro svolto - commenta il sindaco Matteo Biffoni -. Insieme abbiamo affrontato la pandemia e per me è stata un punto di riferimento importante in un momento così complicato. Faccio un grande in bocca al lupo e auguro ovviamente buon lavoro alla dottoressa Melani, la cui competenza e il cui valore la precedono, con la quale sono certo collaboreremo, in un’ottica di scambi e confronti, come abbiamo sempre fatto per il bene dell’ospedale e della città tutta”.