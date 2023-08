10.08.2023 h 19:51 commenti

Sara, il sogno di vincere la fascia di Miss Italia in attesa di diventare magistrato

La 25enne di Carmignano è l'unica pratese rimasta in lizza per il concorso di Miss Toscana che aprirà le porte alla finale nazionale: "Ho sofferto di dismorfia e non amavo il mio corpo, adesso ho imparato ad apprezzarlo"

Dalla battaglia contro i disturbi alimentari alle passerelle per la finale di Miss Toscana. Sara Razzano, 25 anni, studentessa di giurisprudenza all'università di Firenze, è l'unica pratese candidata alla selezione per la più bella della Toscana, titolo che apre le porte a quelle di Miss Italia.

Il primo casting lo scorso 27 maggio, quasi per gioco, o meglio per rivincita: “Per anni – racconta Sara – ho sofferto di dismorfia, e quindi avevo una percezione distorta del mio corpo, con queste selezioni invece, ha imparato ad apprezzarlo e per me è stata una rivincita”. Non solo bellezza, ma anche carattere questo si chiede a chi sale in passerella e Sara ha dimostrato di essere determinata “In quei momenti devi esprimere tutta te stessa- racconta – e io ho espresso la mia determinazione pensando al periodo buio che mi sono lasciata alle spalle e a cosa volesse dire per me partecipare alle selezioni”.

Ma non è bastata la forza di volontà, è servito anche l'appoggio di Gerry Stefanelli l'organizzatore delle selezioni toscane. “Purtroppo proprio ieri ci ha lasciate, se ne va un amico, una persona che mi è sempre stato vicina”. E proprio per questo lutto il calendario delle serate verrà modificato, tenendo però fissa la data del 30 agosto quella che eleggerà Miss Toscana.

Intanto Sara, che vive a Carmignano, continua anche a lavorare in un distributore di benzina. “Dopo la laurea – spiega – vorrei intraprendere la carriera di magistrato, ma grazie a questa esperienza ho visto che al mondo c'è anche la leggerezza e magari non mi dispiacerebbe fare qualche esperienza nel mondo dello spettacolo”. Una leggerezza che però non offusca il passato: “Se dovessi mandare un messaggio a tutte le ragazze che hanno avuto una storia simile alla mia, direi loro che non dobbiamo essere noi a darci dei limiti. I nostri occhi spesso vedono cose diverse dalla realtà. Io lo so bene e l'iscrizione al casting di Miss Toscana rappresenta proprio il superamento di questa miopia”.



