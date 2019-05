15.05.2019 h 11:52 commenti

Sarà confiscato il patrimonio sequestrato agli Ahmetovic e Halilovic: la Corte d'Appello ribalta la decisione del Tribunale

Confermata la tesi della Procura che aveva chiesto la confisca dei beni alla luce della forbice molto ampia tra la ricchezza detenuta e i redditi dichiarati. Gli avvocati difensori presenteranno ricorso in Cassazione

Un patrimonio da due milioni e mezzo di euro. Depositi bancari, libretti postali, polizze vite, case, terreni: una ricchezza accumulata in modo illecito, secondo la procura di Prato, e dunque da confiscare alle famiglie Ahmetovic e Halilovic. La Corte di Appello di Firenze ha accolto la tesi e ribaltato la sentenza di primo grado con la quale il tribunale di Prato, a dicembre scorso, aveva bocciato la confisca e ordinato la restituzione dei beni ai quattordici componenti delle due famiglie. Per il procuratore Giuseppe Nicolosi e per il sostituto Lorenzo Gestri è un successo su tutta la linea mentre il nutrito esercito di avvocati difensori (Gabriele Terranova, Giuseppe Nicolosi, Antonino Denaro, Antonio Bertei, Antonio Simoncelli,Tommaso Magni, Mario Martelli e Katia Dottore Giachino) ha annunciato il ricorso in Cassazione e, se servirà, anche alla Corte europea dei diritti dell'uomo. “Una sentenza facile da pronosticare dopo la sospensiva concessa al provvedimento del tribunale di Prato – il commento dell'avvocato Bertei – una decisione attesa che impugneremo”.La procura, con il suo ricorso, ha smontato la chiave di lettura del tribunale di Prato dimostrando la pericolosità sociale degli Ahmetovic e degli Halilovic e l'ampia distanza tra il valore della ricchezza accumulata e i redditi dichiarati. Per ogni profilo l'accusa ha prodotto ai giudici di secondo grado il curriculum criminale: lunghi elenchi di reati commessi, di condanne, di periodi passati in carcere, di procedimenti pendenti. Sfilze di denunce e arresti in capo a quasi tutti i componenti delle due famiglie. Una collezione infinita che i giudici definiscono “standard di vita”: rapine, furti, ricettazione i reati più ricorrenti.L'inchiesta risale al 2017. La guardia di finanza passò ai raggi x il patrimonio delle famiglie senza riuscire ad agganciarlo ad attività lavorative e a dichiarazioni dei redditi congrue (negli anni diversi componenti non le hanno presentate oppure le hanno presentate con importi molto vicini allo zero e alcuni avevano ottenuto anche case popolari). Per gli investigatori un motivo sufficiente ad alimentare sospetti soprattutto se sommato ai curriculum delinquenziali: da una parte i casellari giudiziali pieni, dall'altra le banche dati fiscali praticamente vuote. La procura fece sequestrare tutto chiedendo la confisca che però il tribunale rigettò accogliendo gli argomenti delle difese secondo cui mancava l'insieme dei presupposti necessari a prescrivere 'l'esproprio'. Il tribunale di Prato, nella sua sentenza, aveva scritto che sì “tutti devono essere inquadrati nella categoria di coloro che abitualmente sono dediti a traffici delittuosi” ma che “non emerge una sufficiente correlazione tra l'epoca di manifestazione di pericolosità e quella di acquisto dei beni in sequestro”.Una ricostruzione demolita dalla procura che ha sottolineato che i periodi nei quali alcuni componenti delle famiglie non hanno commesso reati coincidono con la detenzione in carcere e, in altri casi, c'è invece la rispondenza tra l'attività delinquenziale e l'accumulo di beni.La guardia di finanza ha già cominciato a notificare i decreti di confisca. Perdono tutto le due famiglie (Cassazione permettendo); si salva solo un libretto di risparmio con 9.500 euro intestato a uno degli Ahmetovic.