08.01.2020 h 14:37 commenti

Sarà ancora Fonderia Cultart ad organizzare il Settembre: vinto il "derby" con l'ex socio Castellani

La gara riguarda le edizioni 2020 e 2021 con la possibilità di rinnovo per il biennio 2022 e 2023. La vittoria ottenuta con un ribasso dell'11% su 168mila euro (Iva esclusa)

Per il sesto e il settimo anno consecutivo sarà Fonderia Cultart a organizzare il Settembre pratese. La cooperativa di Prato ha ottenuto la conferma aggiudicandosi l'appalto del Comune per i prossimi due anni con possibilità di rinnovo per il biennio 2022- 2023.

Francesco Fantauzzi e i suoi hanno sconfitto l'ex socio Alberto Castellani con la sua A-live in raggruppamento con la srl fiorentina Le nozze di Figaro, agenzia che ha alle spalle tanti e grandi eventi a Firenze e dintorni. Questi ultimi hanno presentato l'offerta tecnica migliore (63,1 contro 62,6) ma sono stati surclassati sul piano economico. Fonderia infatti, ha messo sul piatto un ribasso dell'11% su 168mila euro (Iva esclusa) che le è valso un punteggio di 92,6 contro il 74 ottenuto dai rivali, pari al 4% di ribasso.

In sostanza Fonderia otterrà in due anni dal Comune 149.520 più Iva per organizzare il Settembre Prato è spettacolo. Nei prossimi mesi sapremo la proposta artistica che incontreremo sul palco di piazza Duomo alla fine dell'estate 2020.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus