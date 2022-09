12.09.2022 h 21:34 commenti

Sanzioni più care per chi abbandona i rifiuti, opposizione sul piede di guerra

Lega e Fratelli d'Italia fanno saltare il numero legale in commissione 4. La votazione slitta a oggi pomeriggio per permettere l'approdo in Consiglio comunale

Slitta a oggi pomeriggio alle 14.30, la votazione della commissione 4 sul nuovo regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata. Ieri, infatti, Lega e Fratelli d’Italia hanno fatto mancare il numero legale che era risicato a causa dell’assenza dei consiglieri Marco Biagioni (Pd), Leonardo Soldi (Centrodestra) e Marilena Garnier (lista Garnier). La commissione è stata quindi sospesa e rinviata a oggi per effettuare la votazione che è propedeutica all’approdo in Consiglio comunale. In sostanza la stessa commissione si riunirà due volte nel giro di 24 ore e corrispondendo per ciascuna volta il gettone di presenza, sullo stesso argomento.

A infiammare i consiglieri della Lega e di Fratelli d’Italia, Daniele Spada e Claudio Belgiorno, sono stati gli aumenti delle sanzioni previsto dal nuovo regolamento. Ci sono più intervalli in base alla gravità dell’irregolarità che viene commessa. Ad esempio il range che oggi va da 50 a 150 euro passerà poi a 70-210 euro. Quello da 50 a 300 si trasformerà in 70-390. Resta invariato l’intervallo 50-100 euro.

Per i consiglieri d’opposizione non è questo il momento storico di rincarare le sanzioni: “In un momento in cui i cittadini non sanno più come fare a far fronte alle spese, il Pd cosa fa? Vuole aumentare del 40% le multe minime per i rifiuti. - afferma Spada - Anche al ragazzino che butta una carta per terra, che non va bene ma provate a trovare un cestino in giro, o al pensionato che sbaglia giorno di esposizione dei rifiuti. Tanto si sa a chi vanno sempre queste sanzioni, non certo ad altri personaggi che sporcano e inquinano davvero. Oggi io e Belgiorno abbiamo bloccato il provvedimento mandando a monte la seduta grazie alla mancanza del numero legale. Perché non sono capaci nemmeno di essere presenti in commissione. Sono solo buoni a pensare di prendere i quattrini dai pratesi con le multe”.

Il presidente della commissione 4, Maurizio Calussi del Pd, ha spiegato che il capitolo della sanzioni è solo una piccola parte delle 35 pagine del nuovo regolamento “che cassa completamente quello del 2016 e permette di uniformare le regole alla legge europea e al testo unico sull’ambiente senza più dubbi interpretativi. Le sanzioni servono per punire i comportamenti scorretti. Viene colpito chi non vuole bene all’ambiente, non i cittadini corretti. Domani (oggi, ndr). Riprendiamo da dove ci siamo fermati. Mancava solo qualche dichiarazione di voto e la votazione”.

Concetto ribadito anche dall’assessore Cristina Sanzò durante la commissione: “La sanzione è l’estrema ratio per diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente. Prima di applicarla proviamo altre strade. Verifichiamo però sul campo che spesso otteniamo dei risultati solo dopo aver elevato qualche multa. Penso al caso di piazza Mercatale. O a via dei tessitori a Vergaio dove due delle nostre foto trappole installate vicino a luoghi di abbandono sono state prese a colpi di bastone e distrutte, probabilmente a causa delle sanzioni che ne sono derivate. E’ giusto fare una differenza tra chi si comporta con correttezza e civiltà e chi non rispetta le regole”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus