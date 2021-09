28.09.2021 h 18:54 commenti

Santo Stefano: in attesa della nuova palazzina arrivano il raddoppio della terapia intensiva e la terza tac

Ecco il piano degli investimenti 2021-2023 dell'Asl Toscana centro per Prato. Da sciogliere il nodo del pronto soccorso pediatrico

Sono tanti gli interventi per potenziare i servizi e gli spazi offerti dal Santo Stefano previsti nel piano investimenti 2021-2023. Alcuni, come la nuova palazzina e la sicurezza idraulica di tutta l'area, sono ben noti e attesi da tempo; altri sono novità come la riorganizzazione della rianimazione grazie al decreto legge 34/2020 in risposta all'emergenza Covid che prevede anche a un potenziamento dei macchinari per il pronto soccorso pari a quasi 45mila euro già quest'anno. Per la Rianimazione l'investimento è di oltre mezzo milione di euro di fondi statali e porterà al raddoppio dei letti di terapia intensiva gestiti dal dottor Guglielmo Consales, da 10 a 20. Anche i 10 letti di Medicina I del dottor Massimo Di Natale saranno resi trasformabili in subintensiva come quelli coordinati dal cardiologo Francesco Bellandi in modo che la subintensiva abbia complessivamente a disposizione 20 letti. Il reparto, quindi, avrà maggiore capienza e flessibilità. I lavori dovrebbero partire per l'inizio del 2022, Covid permettendo.

Più complicata la strada verso la sistemazione del pronto soccorso pediatrico che durante la prima fase dell'emergenza Covid è stato spostato nell'area della preospedalizzazione e dove resterà con alcune modifiche. Nel 2022 è previsto un investimento di 300mila euro per adeguare gli spazi, circa 350 metri quadrati, e potenziare le attrezzature. Intanto, sarebbe già importante per garantire accessi riparati dalle intemperie, avere a disposizione le sale accanto attualmente occupate dall'accettazione di radiologia che dovrebbe spostarsi negli spazi lasciati liberi dall'accettazione ospedaliera-cup a sinistra dell'ingresso dell'ospedale. Il trasloco però, non è ancora realtà.

E' in dirittura d'arrivo invece la terza tac per radiologia. I lavori, 150mila euro, sono previsti a ottobre e il macchinario, 400mila euro, dovrebbe arrivare entro fine novembre e questo permetterebbe di migliorare l'offerta di questo tipo di accertamento diagnostico.

Niente da fare, invece, per la seconda Pet per la medicina nucleare che ha un costo di quasi tre milioni di euro. Per il momento è in stand by.

Veniamo alla nuova palazzina. La progettazione esecutiva è giunta quasi al termine, ma finché lo Stato non metterà a disposizione l'intero ammontare dell'intervento, quasi 20 milioni di euro, non potrà essere pubblicata la gara d'appalto. Problema che blocca anche la costruzione del nuovo distretto di San Paolo. Selezione aperta, invece per chi realizzerà la messa in sicurezza idraulica dell'area ospedaliera per oltre un milione di euro. Le offerte devono arrivare entro l'11 ottobre. I lavori saranno brevi e dovrebbero terminare entro la prossima primavera.

Fuori dal Santo Stefano segnaliamo i 240mila euro di adeguamento antincendio del centro Giovannini. Intervento già in corso.

