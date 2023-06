11.06.2023 h 11:24 commenti

Santa Lucia è più sicura con il defibrillatore donato dalla Pubblica Assistenza

Il dispositivo salvavita è stato posizione al circolo Arci "Paolo Rossi" ed è stato acquistato grazie alle iniziative di raccolta fondi organizzate dalla sezione e alla generosità dei cittadini

Mattinata di festa, quella di ieri sabato 10 giugno, per la sezione di Santa Lucia della Pubblica Assistenza “L’Avvenire” + per l’inaugurazione del defibrillatore Dae donato dalla sezione alla città e posizionato all’esterno del circolo Paolo Rossi, in via della Cooperazione. Una donazione effettuata grazie al ricavato di cene sociali e grazie alla solidarietà manifestata da tanti cittadini di Santa Lucia e non solo, realizzata con soprattutto con l’impegno dei volontari. All’inaugurazione era presente il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, insieme al vicesindaco Simone Faggi e alla consigliera Paola Tassi. Il personale del circolo e i volontari della sezione sono già formati per l’utilizzo dello strumento e la sezione si rende disponibile a formare quanti desiderassero apprenderne l’uso.

“Siamo orgogliosi - ha commentato Piero Benedetti, presidente della Pubblica Assistenza L’Avvenire Prato - di questa donazione che dà lustro ai volontari e alla sezione di Santa Lucia e che realizza un’operazione di alto valore sociale per la popolazione. Perché un defibrillatore, che tutti ci auguriamo non serva mai, è uno strumento salvavita prezioso ed è utile che ne siano posizionati quanti più possibile in punti strategici del territorio. Per questo siamo grati ai volontari di Santa Lucia per il loro lavoro che ha portato questo frutto che ci rende fieri”.

Da parte sua il coordinatore della Sezione di Santa Lucia, Franco Puccianti, ha aggiunto: “Per noi è davvero una mattinata di festa perché inauguriamo uno strumento per il quale abbiamo lavorato tanto e lo facciamo alla presenza dei vertici della nostra associazione e dell’amministrazione comunale. Ne siamo davvero felici”.