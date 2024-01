25.01.2024 h 11:34 commenti

Sanità, Villa Fiorita ai vertici nazionali per la chirurgia ortopedica

La clinica pratese ottiene le valutazioni di fascia più alta nel Piano nazionale esiti 2023 recentemente pubblicato da Agenas per l’area muscolo scheletrica e per quella medica con il reparto Medicina da Dea

La clinica Villa Fiorita si attesta ai livelli più alti nelle sue prevalenti attività di cura, in particolare nell’area muscolo-scheletrica e in quella medica. È quanto emerge dai dati del Piano nazionale esiti (Pne) 2023 recentemente pubblicato da Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Gli indicatori collocano la struttura pratese al livello "molto alto" nelle aree cliniche Osteomuscolare e Respiratoria. "La Toscana - afferma Valter Giovannini, direttore generale di Villa Fiorita - conferma nel Pne 2023 gli ottimi risultati degli anni precedenti che la pongono nelle posizioni di vertice delle regioni italiane. Villa Fiorita contribuisce a questo successo con risultati di qualità assoluta, posizionandosi nella massima classe di valutazione per l’area muscolo scheletrica, a felice conferma della sua storica vocazione nella chirurgia ortopedica. Stessa valutazione anche nell’area medica con il reparto Medicina da Dea che registra una delle percentuali di mortalità più basse a livello nazionale".

Nell’area di chirurgia generale il Pne valuta il numero dei ricoveri di colecistectomia laparoscopica e la percentuale degli stessi con degenza inferiore a 3 giorni. Villa Fiorita, per limite di budget assegnato alla chirurgia generale - difficoltà condivisa con altre Case di cura toscane -, non raggiunge il volume richiesto di interventi annui effettuati (minimo 80), mentre supera ampiamente la percentuale delle colecistectomie effettuate con degenza inferiore a 3 giorni.

"Il risultato - continua Giovannini - premia la competenza e l’attenzione alla qualità dei processi clinici e chirurgici dei nostri professionisti, medici, chirurghi, infermieri e Oss".