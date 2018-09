03.09.2018 h 17:14 commenti

Sanità, tempi lunghi per visite ed esami: "Colonscopia urgente? Tra nove mesi"

Stessa attesa per la gastroscopia, mentre per un controllo di Dermatologia bisogna aspettare marzo. Il caso approda in consiglio comunale con la consigliera Sciumbata che contesta la convenzione firmata a giugno dall'Asl con l'Imt

Nove mesi per una colonscopia, altrettanti per una gastroscopia, nonostante la richiesta di “differibile” o “breve” e la convenzione entrata in vigore a giugno con l’Istituto Medico Toscano (Imt) vincitore del bando indetto da Asl Toscana Centro per un appalto esterno degli esami.

Prendere un appuntamento non è sempre facile, visto che spesso il numero del Cup risulta occupato, ma quando ci si riesce non è nulla rispetto i tempi di attesa previsti per il primo posto libero: la colonscopia e la gastroscopia a giugno 2019. Secondo le indicazioni della carta dei servizi, le impegnative con richiesta “breve” dovrebbero essere soddisfatte entro 10 giorni, quelle con “differita” fra un minimo di 30 e un massimo di 60 giorni.

Non va meglio per le visite programmata di dermatologia: chi ha prenotato a luglio deve aspettare marzo 2019. Tempi reali oltre il tetto massimo previsto da Asl Toscana Centro, tanto che dal Cup avvisano l’utente che può richiedere il rimborso, visto che i tempi sono stati sforati. Per la gastroscopia e la colonscopia, invece, dall’ Urp consigliano, comunque, di prenotare e periodicamente di consultare il numero dedicato alle disdette per sapere se si sono liberati degli appuntamenti.

La convenzione, valida per sei mesi, prevede per la sola area di Prato 550 colonscopie e 330 gastroscopie, ma ad oggi l’istituto non ha disponibilità di appuntamenti in tutto il mese di settembre e per i mesi successivi le liste devono ancora essere aperte. La convenzione prevede 100 mila euro, altrettante per Pistoia e Empoli.

Tempi troppo lunghi, tanto che la capogruppo Rosanna Sciumbata della lista Biffoni per Prato, ha presentato ieri 3 settembre, una mozione in consiglio comunale relativa alla convenzione firmata a giugno: “Positivo – spiega – pubblicare un bando, anche se la prima volta è andato deserto. Tuttavia si sarebbe potuto utilizzare i 400 mila euro, cifra che comprende la convenzione con Imt e Aliance Medical Diagnostic per un servizio parziale su Empoli, impegnando risorse interne. Del resto lo scenario non sembra essere migliorato”. Sciumbata è perplessa anche sul curriculum del vincitore : “Per la legge Madia – spiega – nessun fornitore del servizio pubblico può utilizzare nel proprio staff pensionati, a me risulta che in Imt lavorino due medici che fino a qualche mese fa hanno prestato servizio presso l’ospedale di Careggi e il Santo Stefano”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus