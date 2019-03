21.03.2019 h 17:09 commenti

Sanità, si potenzia l'oncologia al Santo Stefano: pronti 6 milioni di euro di investimenti

Il direttore generale Paolo Morello Marchese ha annunciato l'ampliamento della Medicina nucleare per far posto alla Radio farmacia Pet e alla seconda Pet tac, utilissimi sul fronte della diagnostica e dello studio di particolari tipi di tumori



La novità è stata annunciata dal direttore generale dell'Asl Toscana Centro, Paolo Morello Marchese, nel corso di un'intervista esclusiva con Notizie di Prato in cui tra nuove apparecchiature e adeguamento degli spazi, ha elencato quasi 6 milioni di euro d'investimento nel giro di pochi mesi "Con l'assessore regionale Stefania Saccardi - afferma Morello - abbiamo concordato una serie di investimenti per utilizzare al massimo il Santo Stefano. Tra quest'anno e il prossimo ne vedremo i frutti". La Radiofarmacia Pet approda nel reparto di Medicina nucleare dell'ospedale di Prato al servizio di tutta l'Asl Toscana centro che fino a oggi ne era sprovvista costringendo i pazienti a rivolgersi altrove, anche fuori dai confini toscani. La nuova tecnica per diagnosticare, studiare e curare alcuni tipi di tumori come quello alla prostata, è di fatto un potenziamento dell'oncologia pratese che così potrà affiancare al progetto Donna in cui è altamente specializzata per la cura del cancro al seno, anche il progetto Uomo.



L'arrivo della Radiofarmacia Pet comporta un investimento è di 600mila euro perchè gli spazi occupati da Medicina nucleare al piano terra, dovranno essere ampliati sfruttando moduli esterni liberi dentro il perimetro dell'ospedale.



Anche in questo caso infatti, il macchinario è unico per tutta l'Asl e costa ben 3 milioni di euro. "Sono investimenti importanti e necessari - afferma Morello Marchese - resi possibili dagli 11 milioni di euro che siamo riusciti a risparmiare sulla spesa farmaceutica senza togliere nulla alle terapie, grazie a un'equipe di farmacisti e medici di medicina generale".

Abbinata a questa novità, come ulteriore rinforzo dell'oncologia pratese sarà acquistata anche la seconda Pet Tac che consente di verificare se e quante metastasi sono presenti in un paziente oncologico. "Potremo utilizzare farmaci di ultima generazione - spiega il responsabile di Medicina nucleare Stelvio Sestini - aumentare la possibilità di rilevamento tumorale e migliorare la qualità del referto che sarà unico. I pazienti non saranno più costretti ad andare fuori per avere le risposte che cercano".

Altro investimento a breve sul Santo Stefano è l'acquisto della terza Tac per radiologia che sarà specializzata nello studio del cuore. Il costo è di 900mila euro e comporta un allargamento di radiologia. Quarta e ultima novità per l'ospedale riguarda l'ampliamento degli spazi al piano terra per allargare oculistica e attivare altri 12 ambulatori multidisciplinari. L'investimento è di un milione e 350mila euro. "Sia per questo che per l'allargamento della medicina nucleare, la procedura è snella e i progetti sono già in corso perchè lavoriamo su spazi già nostri ed edificabili".

L'impegno è forte anche sul fronte dell'organico che è l'anello debole del Santo Stefano.

Come già annunciato sarà garantito il turn over 2019 del personale d'assistenza e di quello medico. In attesa di conoscere in quanti aderiranno a quota 100, le assunzioni per coprire i pensionamenti sono 22 tra oss e infermieri e 26 medici. Morello garantisce "pulizia" anche delle piante organiche d'assistenza come segnalato dal consigliere regionale Nicola Ciolini. Sono oltre 70 gli infermieri, le oss e le ostetriche che sulla carta sono ancora in corsia ma che in realtà si occupano di compiti amministrativi per vari motivi. Significa falsare gli indicatori ufficiali e percepire indennità "di corsia" che in realtà non spettano. "Il personale in questione ha 4 mesi di tempo per decidere definitivamente se lavorare nell'assistenza o in ufficio. - prosegue Morello - Una volta che il quadro sarà chiaro tutto ciò che diventa amministrativo verrà sostituito".

Infine la costruzione della nuova palazzina che aumenterà di 112 unità i posti letto del Santo Stefano e darà un intero piano al polo oncologico. Il 29 marzo si terrà la conferenza dei servizi per definire il progetto esecutivo che poi potrà andare a gara. "Abbiamo adottato una procedura snella senza progetto definitivo, che ci cosentirà di guadagnare 6 mesi. - conclude Morello -Una volta ottenuto il via libera della conferenza dei servizi, calcoliamo in 38 mesi il tempo necessario per costruire la nuova palazzina. Il costo, comprensivo di opere, spese tecniche, arredi e attrezzature è di 19 milioni e 350mila euro di cui 10 del governo e 2 della Regione. Il resto sarà coperto da un mutuo".

E.B.