Sanità, prorogate al 30 giugno le autocertificazioni per le fasce di reddito e stop penalità per mancata disdetta visite ed esami

L'Asl Toscana centro annuncia i due provvedimenti nell'ambito delle misure di contrasto all'epidemia per il coronavirus

Le nuove comunicazioni per i cittadini da parte dell'Asl Toscana Centro, a seguito della prevenzione e gestione dell’emergenza coronavirus, riguardano la proroga fino al 30 giugno 2020 della validità delle autocertificazioni delle fasce di reddito in scadenza il 31 marzo 2020; le autocertificazioni delle fasce di reddito (ERA, ERB, ERC) che risultano in scadenza il prossimo 31 marzo vengono automaticamente procrastinate.

Sono anche sospese le penalità previste in caso di mancata disdetta delle prestazioni ambulatoriali entro 48 ore prima della erogazione delle stesse; in pratica è sospeso il cosiddetto “Malum”.

Sono sospese le sedute delle Commissioni Medico Legali, comprese quelle della Commissione Medica Locale Patenti di Guida, almeno fino al 3 aprile, in ottemperanza alle ultime disposizioni ministeriali. Tutte le persone con appuntamento saranno contattate e saranno fornite loro indicazioni su come verranno riprogrammate le sedute. Per coloro che torneranno per la visita dopo la sospensione, è stato disposto che la Commissione non tenga conto del termine perentorio dei tre mesi di validità della documentazione da presentare. Pertanto chi ha avuto la visita rinviata potrà tornare con la documentazione predisposta senza dover effettuare nuovi accertamenti.