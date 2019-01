11.01.2019 h 13:37 commenti

Sanità pratese a corto di personale, Cisl: "Doppi turni per coprire le carenze e maternità non sostituite"

La denuncia della Funzione pubblica che chiede alla direzione della Asl Toscana centro di prendere una posizione responsabile per garantire i servizi all'utenza. "Si parla da anni di potenziamento delle risorse sul territorio in termini di personale e di strutture, ma ad oggi è ancora un'utopia"

Un infermiere ogni quattordici/diciotto pazienti a Prato contro uno ogni nove/dodici nel resto dei territori della Asl Toscana centro. “Anno nuovo, problemi vecchi” il commento della Cisl Funzione pubblica che torna sulla necessità di investimenti sul personale e sulle strutture della sanità pratese. A rimettere in moto il sindacato è la “ormai cronica carenza di organico a causa della quale non si trova soluzione alle criticità legate alla garanzia dei servizi agli utenti”.

Dito puntato contro la direzione aziendale: “Col passare degli anni e l'avvicendamento di amministratori e dirigenti non si è arrivati ad una soluzione in grado di garantire un'assistenza degna del 2019 – dicono Massimo Cataldo, coordinatore dei delegati Asl Toscana centro e Andrea Borgheresi, segretario aziendale ex Asl 4 – nei reparti di degenza e non solo, il lavoro sta procedendo grazie all'abnegazione dei professionisti di ogni profilo che quotidianamente si adoperano per rispondere ai bisogni dell'utenza”.

Poco personale e tanti utenti: uno squilibrio che costringe – stando alla denuncia della Cisl Funzione pubblica – a turni prolungati. “Il personale è esasperato da questo atteggiamento – proseguono Cataldo e Borgheresi – ancora oggi si assiste a scene che impongono al personale di trattenersi in servizio ben oltre il proprio orario. In questi giorni ci sono stati segnalati anche operatorio sociosanitari costretti ripetutamente a doppi turni per coprire le carenze”. Carenze dovute, spiega il sindacato, anche alle mancate sostituzioni del personale in maternità.

“La criticità impatta fortemente anche sui servizi territoriali – ancora i due sindacalisti – perché non si riesce a garantire un servizio tempestivo: esempio ne è la realtà dell'assistenza infermieristica domiciliare che, fatta eccezione per il territorio comunale di Prato, nei comuni limitrofi non opera nelle ore pomeridiane con il risultato che gli utenti si rivolgono all'ospedale intasando il pronto soccorso”. La Cisl rivendica di aver chiesto, sin dai tempi della Asl 4, dati precisi sull'organigramma e le funzioni del personale per valutare quanti professionisti ci sono e chi fa cosa ma ad oggi “continua un atteggiamento di totale approssimazione”.

“Il personale è esasperato e chiediamo alla direzione aziendale di prendere una posizione responsabile al fine – conclude la Cisl Funzione pubblica – di garantire un'assistenza migliore all'utenza e la possibilità di lavorare in modo adeguato”.



