Sanità più accessibile per le persone fragili, i risultati del progetto Paas

A Prato sono 2.042 le famiglie di persone con disabilità cognitiva o fisica che utilizzano il servizio per richiedere visite o prelievi del sangue alla presenza di personale specializzato

Per chi è affetto da disabilità motoria o cognitiva anche piccole operazioni, come sottoporsi a un esame del sangue, posso diventare complicate. Così la Regione Toscana in collaborazione con la Società della salute, ha attivato il progetto Paas per rendere l’accesso alla sanità più equo, agevolando tutti quei momenti come visite, esami, terapie non sempre facili per le persone con disabilità. A Prato sono 2.042 le persone che tramite il proprio medico di famiglia sono state coinvolte nel progetto, sono soprattutto affette da sindrome dell'autismo.

“E' importante -ha spiegato la direttrice SdS Lorena Paganelli - formare il personale ospedaliero e sul territorio per fare sì che la persona abbia un sostegno adeguato durante le visite e non esca dal sistema delle cure. Una formazione che deve anche coinvolgere il livello umano ed empatico”.

Sul sito regionale Toscana Accessibile nella sezione Paas sarà possibile avere tutte le informazioni dettagliate sul progetto.

È possibile attraverso la piattaforma registrarsi per segnalare un caso che necessita di bisogni speciali (l’accesso alla piattaforma avviene tramite autenticazione e login al Il sistema del progetto individuerà le tipologie di servizi da assicurare alle persone con bisogni speciali (ad esempio specifici accorgimenti, come gli arredi particolari, personale con adeguata formazione e con competenze specifiche indispensabili). Nei casi più complessi, verranno attivati un facilitatore e un equipe dedicata. Esiste poi un numero su Prato riservato al personale medico, per segnalare direttamente i casi che necessitano di una presa in carico.

Per informazioni e orientamento è attivo un numero verde regionale 800 556060 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15.

