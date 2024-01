12.01.2024 h 17:09 commenti

Sanità, nasce il servizio di "cure primarie" per alleggerire il pronto soccorso dai codici minori

Dal triage del pronto soccorso il paziente sarà indirizzato direttamente all'ambulatorio di continuità assistenziale o di medicina generale. Prato potrebbe essere una delle zone in cui sarà sperimentata la nuova modalità organizzativa territoriale

(e.b.)

Sarà l'Asl Toscana Centro a sperimentare a livello regionale la nuova modalità di presa in carico delle cure primarie. Si tratta di una nuova organizzazione dei medici di medicina generale e della continuità assistenziale (guardia medica) per potenziare la risposta sanitaria territoriale in modo che faccia più filtro rispetto ai pronto soccorso degli ospedali.Il progetto è in corso di definizione e dovrebbe trovare attuazione nei prossimi mesi. Una riunione è in programma già la prossima settimana. Il primo step della nuova modalità operativa prevede un cambiamento nei protocolli di triage dei pronto soccorso inserendo la possibilità per il sanitario che effettua la valutazione del paziente di inviarlo a un servizio specifico per le cure primarie ospitato nelle case di comunità o negli ambulatori dei medici di medicina generale (triage out), nel caso ritenga che la problematica sanitaria esposta debba trovare risposta nel territorio e non nel pronto soccorso. In sostanza i cosiddetti accessi “impropri” che oggi rappresentano circa il 40% del totale, percentuale confermata anche dai dati 2023 del pronto soccorso del Santo Stefano diffusi ieri. E proprio Prato potrebbe essere uno dei banchi di prova della nuova sperimentazione.La proposta prevede una rimodulazione della continuità assistenziale concentrata sull'h16 dalle 8 a mezzanotte, fascia oraria in cui si concentra il 90% delle prestazioni, sette giorni su sette. La notte sarebbe affidata al 118 o alla reperibilità. Servizio, quello della guardia medica, che potrà essere integrato dai medici di medicina generale organizzati all'interno delle proprie Aft o nelle case di comunità. In questo caso sarà essenziale trovare un accordo in sede di contratto integrativo regionale e a livello operativo rendere accessibili le cartelle cliniche.Il tema è stato al centro della puntata di Telegram, la trasmissione di approfondimento giornalistico di Toscana Tv andata in onda ieri, 11 gennaio. In studio Niccolò Biancalani, presidente regionale Fimmg: “L'obiettivo è svuotare, in senso positivo, i pronto soccorso e quindi di andare a educare le persone a trovare la risposta ai propri problemi sanitari sul territorio ma quella risposta dobbiamo crearla. - ha spiegato Biancalani - Quindi lo step uno è fare il triage out, dal pronto soccorso verso il territorio, lo step due è fare in modo che il territorio ci sia e quindi che negli ambulatori di medicina generale e nelle case di comunità quella persona trovi la risposta che cerca ai bisogni sanitari non urgenti”.