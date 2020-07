02.07.2020 h 09:06 commenti

Sanità, l'infermiere di famiglia sarà presto esteso a tutto il territorio

Il Consiglio regionale approva la mozione proposta dal consigliere Pd Nicola Ciolini per allargare il modello assistenziale già sperimentato in Val di Bisenzio e nei Comuni medicei

Dopo essere stati sperimentati anche sul territorio pratese, in Val di Bisenzio e nell'area medicea, e aver avuto il "battesimo di fuoco" durante l'emergenza Covid, gli infermieri di famiglia arriveranno presto su tutto il territorio regionale. Questo l’obiettivo di una mozione votata dal Consiglio regionale e proposta dal consigliere Pd pratese Nicola Ciolini, componente della commissione Sanità.

L’atto impegna la giunta toscana “ad attivarsi, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, affinché, alla luce dei risultati positivi raggiunti nelle realtà nelle quali è stato avviato, il modello assistenziale infermiere di famiglia e di comunità superi la fase sperimentale e sia implementato fino a divenire un percorso strutturato nei servizi, in un’ottica di omogeneità delle prestazioni in ambito territoriale”.

Una proposta, quella avanzata da Ciolini, che nasce anche sulla scorta dei buoni risultatii ottenuti in questi mesi in Val di Bisenzio e nei Comuni di Poggio e Carmignano: “Superiamo la fase pilota che va avanti da un paio d’anni anche nelle zone del Montalbano e della Val di Bisenzio - dic eil consigliere regionale -. Finalmente l’infermiere di famiglia, che ha già dato ottimi risultati nella fase di sperimentazione, potrà essere estesa a tutto il territorio pratese e non solo. Questa figura deve diventare stabile in tutta la Toscana, come ausilio importante per le famiglie e per tutto il sistema sanitario. E’ fondamentale che l’assistenza domiciliare, non solo per le persone anziane, diventi centrale nella gestione dei servizi di cura territoriale. L’infermiere di famiglia – continua il consigliere – rappresenta una figura utilissima: lavora in stretta collaborazione con gli altri professionisti della salute e in particolare con i medici di famiglia. Inoltre coopera con la persona, i familiari, la comunità, offrendo assistenza e contribuendo a promuovere e proteggere la salute dei cittadini”.