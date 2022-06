10.06.2022 h 10:37 commenti

Sanità, l'Asl pubblica i redditi dei medici del Santo Stefano: ecco chi sono i più ricchi

I compensi per l'intramoenia in alcuni casi superano quelli dello stipendio. Al vertice dei guadagni si conferma il primario di urologia Franco Blefari, seguito da Alberto Mattei e Stefano Michelagnoli

Grazie a oltre 250 mila euro ottenuti da prestazioni in intramoenia, l’urologo Franco Blefari si conferma sul primo gradino del podio della classifica dei compensi dei medici con incarichi di vertice che operano nella sanità pratese e di tutta l’Asl Toscana Centro. Il dato emerge dalla pubblicazione delle retribuzioni del 2021 pubblicate sul sito dell’azienda sanitaria per obblighi di trasparenza. Il corrispettivo delle prestazioni effettuate dal primario di urologia in libera professione, più alto di centomila euro del 2020, va aggiunto al compenso base di 95mila euro, ai quasi 30mila euro di retribuzione variabile, a 2.560 euro di retribuzione di risultato e altri 6.500 euro non meglio specificati, per un totale di oltre 384mila euro lordi.

Al secondo posto, come riportato anche da Repubblica, c’è il capo dipartimento dell’area materno infantile, il ginecologo Alberto Mattei, con 238mila euro di intramoenia che sommata alle retribuzioni di base e varie porta il totale 2021 a oltre 344mila euro. Al terzo posto un altro capo dipartimento, il chirurgo Stefano Michelagnoli con una libera professione da 88.500 euro che si aggiunge al resto della retribuzione per un totale di 271mila euro.

Passiamo in rassegna i compensi delle altre principali figure apicali della sanità pratese.

Il primario di oculistica Ivo Lenzetti, ha effettuato prestazioni in libera professione per oltre 90mila euro su un totale di circa 200mila euro. Il chirurgo Antonio Sarno, massimo esperto del tratto testa collo, ottiene 183mila euro di cui 77mila euro in intramoenia. Il collega di chirurgia generale, Stefano Cantafio, diventato primario nel 2021, guadagna 115mila euro di cui 17mila euro in libera professione.

Il famoso reumatologo Fabrizio Cantini ha fatturato oltre 72mila euro di prestazioni che aggiunte al resto del compenso porta il totale a 186mila euro.

Il direttore dell’area di malattie cerebro vascolari e degenerative, Pasquale Palumbo ottiene oltre 190mila euro di compenso di cui 55.284 derivante dalla libera professione. Il numero uno di Allergologia e Immunologia, nonché punto di riferimento per tutti i centri vaccinali anti Covid, Alessandro Farsi, ha effettuato oltre 52mila euro di prestazioni in libera professione che insieme alle retribuzioni base, di posizione e di risultato, portano il totale a 139mila euro. L’anestesista Guglielmo Consales, capo della Rianimazione pratese e di tutte quelle dell’Asl, nel 2021 ha percepito circa 161 mila euro di cui oltre 31mila da attività in libera professione. Lo psichiatra Giuseppe Cardamone ottiene 148mila euro di cui 24.626 da intramoenia.

Il primario di nefrologia Aldo Campolo sfiora i 20mila euro di prestazioni in libera professione che sommate al resto dei compensi pubblici portano il totale a 137mila euro.

Il cardiologo Francesco Bellandi ha fatturato 9.200 euro in libera professione che aggiunti alla retribuzione Asl portano il totale annuale a 140 mila euro. Il capo di pediatria, Pierluigi Vasarri, ottiene 131mila euro di cui 8.600 in libera professione. L’internista Giancarlo Landini, capo dipartimento delle specialistiche mediche, ha un compenso di 154mila euro di cui 5.400 provenienti dall’intramoenia. Alessio Baldini, nel 2021 alla guida del pronto soccorso di Prato, ha percepito quasi 9mila euro dalla sua attività di geriatra in libera professione che portano il totale dell’anno a 112mila euro. Il capo del centro trasfusionale Antonio Crocco ottiene 108mila euro di cui quasi 2.900 euro in intramoenia. Tra i primari di Medicina che effettuano libera professione ci sono Massimo Di Natale (oltre 2mila euro su un totale di 116mila euro) e Filippo Risaliti (oltre 20mila euro su un totale di 92mila). La numero uno di Malattie infettive, Donatella Aquilini, ottiene 96mila euro di cui appena 631 da intramoenia.

Vediamo ora i compensi dei medici che per scelta o per tipologia di specializzazione, non effettuano libera professione.

Partiamo dalle direttrice del Santo Stefano che si sono avvicendate nel corso del 2021. Daniela Matarrese, ora in Regione, ottiene 132mila euro. Al suo posto è arrivata dal nosocomio di Pescia, Sara Melani, che percepisce circa 93mila euro.

Zero intramoenia per le primarie di ginecologia, geriatria e medicina interna, rispettivamente Anna Maria Cavaliere, Donatella Calvani e Pamela Lotti, che ottengono un compenso annuale di 106 mila euro, 107 mila euro e 82mila euro. La psichiatra Antonella Manfredi, a capo del dipartimento sulle dipendenze, ottiene circa 124mila euro. Il numero uno del dipartimento di Emergenza urgenza, tornato a guidare anche il pronto soccorso del Santo Stefano, Simone Magazzini, ha una retribuzione complessiva che sfiora i 140mila euro. Il collega del dipartimento di prevenzione, Renzo Berti, percepisce circa 127mila euro. Il responsabile del 118 pratese Rocco Caprino ottiene circa 126mila euro. Sabrina Pientini, responsabile delle cure Palliative, sfiora i 90mila euro. Laura Tattini, alla guida dei servizi territoriali, percepisce circa 104mila euro. Niente libera professione anche Stelvio Sestini, capo della Medicina nucleare, che percepisce circa 100mila euro. Giuseppe Vannucchi, responsabile di Igiene degli alimenti, ottiene oltre 127mila euro. Il primario di radiologia, Maurizio Bartolucci, percepisce oltre 106mila euro. Luigi Mauro, alla guida del settore sulla sicurezza sul lavoro, ottiene 128mila euro. Niente libera professione anche per lo psichiatra infantile Marco Armellini, ora a capo del dipartimento di salute mentale, che percepisce una retribuzione di 142mila euro.

Uno sguardo alle professioni tecniche e amministrative in ambito sanitario. Alberto Anichini che guida la farmacia dell’ospedale, percepisce circa 116mila euro. Altrettanti l’ingegner Gianluca Gavazzi, che sta lavorando alla costruzione del distretto di San Paolo e della palazzina aggiuntiva dell’ospedale.