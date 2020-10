05.10.2020 h 11:36 commenti

Sanità, in tilt il software del Cup: un'impresa riuscire a fissare gli appuntamenti

Difficoltà stamani per chi ha cercato di prenotare una visita o un esame. L'Asl Toscana Centro conferma il guasto che i tecnici stanno cercando risolvere per ridurre i disagi

Oggi, lunedì 5 ottobre, prendere un appuntamento per una visita al Cup dell'Asl Toscana centro richiede tanta pazienza, più di quella normalmente necessaria. Il software per la gestione degli appuntamenti è andato in tilt. "Dovevo prendere un appuntamento per una visita oculistica - denuncia una lettrice di Notizie di Prato -. Operazione che va fatta in presenza e solo in alcuni giorni. Ho fatto la coda al Cup del Santo Stefano che era particolarmente lenta. Quando è stato il mio turno mi hanno detto che non era possibile prenotare la visita. In pratica ho perso una mattinata inutilmente". Dall'Asl Toscana Centro confermano il guasto: i tecnici stanno cercando di ripararlo e la speranza è di tornare quanto prima alla normalità.

