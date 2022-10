28.10.2022 h 10:01 commenti

Sanità in lutto, è morto il dottor Bavazzano. Ha guidato a lungo la Geriatria dell'Asl pratese

Aveva 82 anni e ha legato gran parte della sua carriera proprio alla cura dei pazienti anziani diventando un punto di riferimento per i colleghi. Fu tra i primi a sperimentare l'integrazione dei servizi tra ospedale e territorio

E' morto, mercoledì 26 ottobre, il dottor Antonio Bavazzano (nella foto al centro). Aveva 82 anni e ha legato gran parte della sua carriera alla Geriatria dell'Asl di Prato. Era nato a San Piero a Sieve e dopo aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nell’Università degli Studi di Firenze si è specializzato in malattie cardiovascolari e reumatiche e poi in gerontologia e geriatria. Dal 1970 ha esercitato la sua professione di medico geriatra all'ospedale “Misericordia e Dolce” di Prato e dal 1988 fino al suo pensionamento, è stato direttore della Geriatria per l'Asl di Prato, portando la Geriatria in ospedale e trasformandola in reparto per acuti, pur spostando il punto di osservazione dal reparto ospedaliero all’ambiente di vita dell’anziano, attraverso un osservatorio permanente sulle caratteristiche e sui bisogni della popolazione anziana dell’area.

Ha così realizzato, in maniera pioneristica, l’integrazione dei servizi tra ospedale e territorio, tra sanitario e sociale. Tale metodologia di lavoro che garantiva la gestione unitaria dell’intera rete trovò la sua formalizzazione nella Unità valutativa geriatrica. La Nascita del Day-Hospital ha rafforzato la sinergia tra ospedale e territorio diversificando le loro potenzialità terapeutiche consentendo di stratificare l’intensità della risposta in base alle richieste di cura.

Attraverso l’integrazione con altre discipline, il dottor Bavazzano ha rafforzato il ruolo del geriatra quale riferimento per la gestione dell’anziano complesso ospedalizzato costruendo le prime collaborazioni con gli ortopedici, gli oncologi, dalle quali poi sarebbero nate l’orto-geriatria e l’onco-geriatria. Nel 1988 ha organizzato il Centro per lo studio e la cura dei disturbi cognitivi a gestione geriatrica. Tra i tanti altri risultati, da menzionare lo sviluppo di un modello innovativo di assistenza alla demenza con la creazione di un Centro diurno rivolto alla persona con malattia e al suo caregiver: la Casa di Narnali. Il Giardino Alzheimer (wander garden) realizzato in collaborazione con la facoltà di Architettura dell’ Università di Firenze è tutt’ora un fiore all’occhiello della nostra realtà, per bellezza e appropriatezza terapeutica.