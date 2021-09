13.09.2021 h 09:33 commenti

"Sanità in crisi a causa del blocco delle assunzioni", l'allarme della Cisl

Solo 50 assunzioni sono state autorizzate dalla Regione Toscana a fronte di una mancanza di 134 infermieri. "Difficile con questi numeri fronteggiare l'emergenza Covid, necessario cambiare rotta"

"Una situazione al collasso. Già da mesi stiamo portando all'attenzione collettiva la carenza di

personale nell'Asl Toscana centro. I nostri ripetuti appelli, lanciati anche dalla Cisl Fp Toscana, non hanno avuto ancora risposta. Adesso la situazione del personale è critica e il fermo delle assunzioni, dettato dalla Regione Toscana, la complica ulteriormente". Così la Cisl Fp Firenze Prato attraverso il segretario generale Nicola Burzio, il segretario con delega alla sanità Andrea Ferrini e il coordinatore per l'Asl Toscana centro Massimo Cataldo. I sindacalisti sottolineano, in una nota, che "a fronte di un fabbisogno, prendiamo per esempio il personale infermieristico,

di 134 unità, la Regione pare abbia autorizzato 50 assunzioni e ci risulta che di queste la metà sia personale che già opera presso l'Asl con contratti di altro tipo. In sostanza le nuove assunzioni non esistono".

"In queste condizioni precarie - aggiungono - l'Asl è chiamata a fronteggiare una quarta ondata che, sempre di più, sta interessando nuovamente le strutture private. Ci risulta che, per far fronte ai focolai nelle rsa, dovremo impiegare il personale Asl per sopperire ai contagi dei lavoratori delle

strutture interessate e per far ciò, stante la cronica carenza di personale, temiamo possano essere chiusi alcuni servizi. Ad oggi questo rischio c'è per Prato e Firenze, dove sono già presenti due focolai in altrettante rsa". "Chiediamo alla Regione di adottare strategie responsabili - concludono - che non gravino sempre sulla testa dei lavoratori, è arrivato il momento di investire seriamente in risorse umane, se vogliamo far andare avanti la sanità".