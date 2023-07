04.07.2023 h 08:22 commenti

Sanità, FdI boccia le scelte della Regione: "Fatte senza conoscere il territorio"

Dall'ospedale troppo piccolo al Creaf fino alla riforma del 118 al centro dell'assemblea pubblica in piazza del Comune. E giovedì il tema sarà al centro di un Consiglio comunale straordinario

Fratelli d'Italia scalda i muscoli in vista delle amministrative del 2024 e delle regionali dell'anno dopo. E lo fa scegliendo di parlare nelle piazze, partendo da quella del Comune, e di sanità, smontando pezzo dopo pezzo le scelte fatte dal Pd: dal nuovo ospedale, alla riforma del 118.Ieri sera al Caffè delle Logge un incontro pubblico con l'onorevole Chiara La Porta, il vicecoordinatore di Prato Gianni Cenni, il capogruppo in Regione Francesco Torselli, quello in Comune Claudio Belgiorno e i consiglieri regionali Alessandro Capecchi e Diego Petrucci . “Cercheremo il candidato migliore per vincere- ha annunciato La Porta – Prato è importante anche nella prospettiva del voto regionale. Stiamo lavorando sulla filiera della politica con ottimi risultati visto che le richieste dei territori arrivano a Roma.” Una scelta vincente che, secondo Cenni “Mira all'unità di coalizione e si allarga al civico. Se c'è condivisione poi arriva il nome del candidato”.In platea anche i forzisti Rita Pieri, Alessandro Giugni e il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri. Cenni, comunque, non si espone sul suo ruolo nelle prossime amministrative e liquida la domanda con ironia “L'avvocato mi consiglia di appellarmi al quinto emendamento”.Tema centrale della serata un lungo elenco delle scelte sbagliate fatte in campo sanitario da Rossi e Giani, bocciate senza appello da Cenni: “Sono state fatte senza una conoscenza del territorio, con una politica che allontana la Regione dai cittadini e risponde solo appellandosi ai protocolli”.Argomenti che saranno trattati anche giovedì in un consiglio comunale straordinario, richiesto, come ha sottolineato il capogruppo Claudio Belgiorno, “Da Fratelli d'Italia ad aprile dopo i sopralluoghi al Pronto Soccorso e all'ex Creaf”.Lungo l'elenco delle criticità: dal Santo Stefano, ospedale troppo piccolo per il territorio, al grande flop del Centro Pegaso che non è neppure più destinato a diventare ospedale di comunità, per restare in ambito locale. Se si allarga lo sguardo a livello regionale si punta il dito sull'organizzazione del sistema che genera trattamenti diversi in città vicine (per una colecistectomia a Empoli si aspettano 10 giorni e a Pistoia 407), sulla presenza di troppe figure apicali (all'ospedale Cisanello 1.500 posti letto e 122 primari) rispetto alla presenza di personale medico e infermieristico e infine alla scelta di ridurre all'osso il numero dei pazienti oncologici che hanno diritto al trasporto sanitario gratuito. Bersaglio su cui concentrare il fuoco sono stati il presidente della Regione Eugenio Giani e l'assessore Simone Bezzini. “Chiedono cambiali in bianco per avere più soldi destinati alla sanità – ha spiegato Petrucci che è anche membro della commissione 3 – ma non dicono come saranno investiti. Se chiedessero a Meloni più soldi per il personale firmeremmo insieme a loro”. Prossimo appuntamento in piazza, ma questa volta per parlare di trasporti, l'11 luglio a Migliana con Galeazzo Bignami viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.