Sanità e liste d'attesa, Cgil contro la Regione: "Prato fa meglio degli altri ma riceve meno soldi"

La denuncia della Funzione pubblica: "Siamo al paradosso: solo una piccola parte dei 10 milioni stanziati per la riduzione delle liste d'attesa arriverà a Prato dove le performance, grazie ad una organizzazione attenta, sono migliori che altrove. Il comportamento virtuoso non viene premiato". Critiche anche per il sottofinanziamento della sanità territoriale

Più soldi se le liste d'attesa per le visite specialistiche sono più lunghe. “Un paradosso” secondo il segretario della Funzione pubblica Cgil Prato Sandro Malucchi che entra in polemica con la Regione Toscana che ha assegnato poche risorse a Prato non premiando “le ottime performance dei professionisti sanitari e una buona organizzazione del sistema. A Prato arriverà solo una piccola parte dei 10 milioni stanziati dalla Regione in Toscana per la riduzione delle liste d'attesa”. Sono le stesse liste d'attesa a spiegare la penalizzazione che sta subendo Prato nella distribuzione delle risorse regionali a cui fa riferimento in sindacato. “A Prato 77 giorni di attesa suppletiva rispetto ai tempi previsti dalla normativa in vigore – spiega Malucchi – un ottimo risultato se paragonato agli 81 giorni fiorentini, ai 272 pistoiesi e ai 1.737 empolesi. Da questo deriva il risultato per cui vengono premiati con un ingente trasferimento di risorse quei territori incapaci di offrire buone performance alla cittadinanza rispetto ai tempi di attesa”. A consentire il buon risultato pratese è stata l'attenzione al problema: “Sono state sguarnite altre postazioni di lavoro – spiega Malucchi – per favorire la riduzione dei tempi di attesa, sarebbe opportuno che analoga attenzione, da parte della regione Toscana, fosse rivolta ai bisogni di salute territoriale lamentati da Prato e dal resto della provincia”. Il riferimento è alle Case della salute: una sola a Prato, cinque a Pistoia, sette a Empoli.

Prato, stando ai dati pubblicati dalla Asl Toscana centro sulla ricognizione dei tempi di attesa effettuata lo scorso aprile, è la migliore anche per le prestazioni d'urgenza: 58 giorni eccedenti il consentito contro i 72 di Empoli, i 74 di Pistoia e i 79 di Firenze. “58 giorni che si verificano – sottolinea il segretario Fp Cgil Prato – nell'unico caso dell'esame della sigmoidoscopia”.

Intanto, il 23 luglio, Regione e organizzazioni sindacali dei medici hanno sottoscritto un'intesa secondo cui le visite, le ecografie, le mammografie e le endoscopie digestive che registrano tempi di attesa particolarmente critici, saranno svolte in fasce orarie in regime di intramoenia o in fasce orarie ulteriori così da ampliare le agende di prenotazione in regime istituzionale. Tac e risonanze magnetiche che registrano tempi di attesa non ottimali, saranno erogate secondo pacchetti di otto prestazioni nella fascia oraria 20-24 e nei pomeriggi del sabato e a ogni medico verrà corrisposto il valore del lavoro effettuato.



