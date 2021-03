11.03.2021 h 15:37 commenti

Sanità, dal 30 marzo visite ed esami si prenotano via web: parte a Prato il Cup 2.0

Si tratta di uno strumento messo a disposizione per facilitare gli utenti che non dovranno più presentarsi allo sportello. Per consentire il passaggio dei dati nel nuovo sistema, le prenotazioni saranno sospese dalle 14 di mercoledì 24 a lunedì 29 marzo

Dal 30 marzo nei comuni della provincia di Prato sarà operativo il nuovo software Cup 2.0 che consente ai cittadini di prenotare prestazioni ambulatoriali: visite, esami ed indagini diagnostiche.

Si tratta di uno strumento messo a disposizione per facilitare gli utenti, spiega l'Asl Toscana centro in una nota, che potranno prenotare la prestazione sanitaria richiesta sia nell'ambito territoriale pratese che pistoiese, dove da alcuni giorni è già attivo il nuovo software, ed accedere così ad un'offerta di appuntamenti maggiore. Un ulteriore vantaggio del sistema è rappresentato dalla separazione delle prime visite da quelle di controllo successive che, sulla base delle indicazioni regionali, devono essere sempre più gestite dallo specialista che ha già preso in carico il paziente per ridurre la frammentazione dei percorsi assistenziali di follow up.

Il progetto è stato presentato in questi giorni da Leonardo Pasquini, direttore Cup e Urp dell'Asl insieme al direttore della Struttura servizi ai cittadini Prato Pistoia Claudio Sarti, al direttore sanitario dell'ospedale di Prato Daniela Matarrese e al direttore della Zona distretto Pratese Lorena Paganelli a tutti gli operatori coinvolti. "L'implementazione del Cup 2.0 e del sistema Zerocode consentirà ai cittadini di poter prenotare le prestazioni attraverso il web - spiega Sarti -, quindi direttamente da casa o nel punto più vicino alle proprie esigenze di vita o di lavoro. Questo non costringerà più, come è ancora in alcuni casi, a presentarsi allo sportello". Per consentire il passaggio dei dati nel nuovo sistema, le prenotazioni Cup saranno sospese dalle 14 di mercoledì 24 a lunedì 29 marzo. Dal 30 marzo sarà operativo il nuovo sistema di prenotazione.