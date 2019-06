18.06.2019 h 10:09 commenti

Sanità, ampliamento nell'orario di apertura dei presidi territoriali. L'Asl: "Svolta a misura di cittadino"

A partire dal 24 giugno sarà più facile sbrigare qualsiasi pratica e accedere ai servizi. Si comincia con Poggio a Caiano, Carmignano e Prato Sud e poi toccherà a Prato Nord, Montemurlo, Vaiano, Cantagallo e Vernio

Dal 24 giugno sarà più facile prenotare un esame medico o sbrigare qualsiasi pratica inerente la sanità. Da quella data parte, infatti, l'ampliamento delle aperture dei presidi territoriali della Asl di Prato per garantire ai cittadini, anche nel periodo estivo, un più facile accesso a servizi come scelta e revoca del medico, rilascio di referti, di esenzioni, e attivazione di tessere sanitarie.

Tutti i presidi territoriali della zona pratese sono interessati da quella che l'Asl Toscana Centro definisce una "svolta organizzativa", che inizierà dalle sedi di Poggio a Caiano, Carmignano e Prato Sud e poi si estenderà a Prato Nord, Montemurlo, Vaiano, Cantagallo e Vernio.

"Solitamente in estate si annunciano limitazioni di orari, invece in questo caso - afferma il direttore del dipartimento del decentramento, Rita Bonciani - i presidi non solo funzioneranno regolarmente come ogni giorno dell'anno, ma verranno addirittura potenziati. Mi complimento con la zona-distretto - aggiunge Bonciani - per aver operato questa importante riorganizzazione pensando alle esigenze dei cittadini".

“La grande ricchezza di questo nuovo orario, in particolare per i distretti di Poggio e Carmignano– è il commento del direttore della zona-distretto pratese Lorena Paganelli - consiste non solo nell'ampliamento, ma nel fatto che, per la prima volta, nella nostra Asl venga istituito uno sportello di servizio al cittadino in grado di accogliere, dall'apertura fino alla chiusura, tutte le esigenze dell'utente, dalla pratica amministrativa all'accettazione del prelievo ematico, all'appuntamento Cup, al ritiro del referto, senza che queste pratiche siano costrette in orari specifici e, dunque, limitati”.

I nuovi orari entreranno in vigore dal 24 giugno prossimo.



