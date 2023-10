21.10.2023 h 19:59 commenti

Sanità, 179 contratti da interinali a tempo indeterminato ma c'è il rovescio della medaglia

Di questi 43 riguardano le strutture pratesi. Il saldo di questa trasformazione è però zero. Significa che non ci sarà potenziamento degli organici e che gli interinali fuori dalle graduatorie rischiano di perdere il lavoro

(e.b.)

La notizia della trasformazione di 179 contratti da somministrazione a ruolo pubblico, di cui 43 in servizio nelle strutture sanitarie pratesi, è sicuramente positiva per quei lavoratori che ne beneficeranno e anche per le casse dell'Asl che così facendo risparmierà il costo del servizio dell'agenzia interinale. Una trasformazione che sarà effettiva dal 1° dicembre e che riguarda anche 18 ostetriche distribuite nei quattro territori presenti in azienda. Dei 43 pratesi 17 sono infermieri e 26 oss.C'è però l'altra faccia della medaglia. Intanto la conferma che il saldo tra i due tipi di contratto è zero, e dunque non ci sarà alcun potenziamento dell'organico. Cosa già emersa con il piano delle assunzioni che si limita a stabilizzare i precari e malapena coprire i pensionamenti (leggi) . Poi l'aspetto più tecnico che tocca da vicino la vita dei lavoratori. Chi fino a oggi era in servizio nelle strutture Asl da interinale ma non ha vinto o non ha partecipato al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato per quei 179 posti, rischia di perdere il lavoro. Al momento infatti, non ci sono certezze sulla proroga di quei contratti interinali. Si sa solo che saranno prorogati quelli relativi a profili dove al momento non è presente la graduatoria concorsuale, in attesa che venga bandito il concorso da parte di Estar.Ecco perché la soddisfazione della FpCgil e della CislFp Usl Toscana Centro è a metà: “si tratta di una vittoria, frutto della mobilitazione messa in campo nei giorni scorsi dalle due sigle confederali insieme alla Rsu aziendale, – commentano Simone Baldacci e Massimo Cataldo in una nota - visto che fino a pochi giorni fa erano ancora oggetto di discussione lo stesso rinnovo di questi contratti da parte della Regione. Una piccola vittoria nei confronti del dilagante fenomeno dell’esplosione del lavoro precario nella sanità pubblica. Resta il rammarico di continuare a vedersi negare da parte della Regione la piena sostituzione del turn over di tutti i ruoli presenti in azienda per l’anno 2023, e lo stesso adeguamento degli standard occupazionali per sopperire alle sempre più numerose assenze dovute dalle aspettative per maternità, congedi parentali, assenze per leggi 104 e malattie lunghe, che negli ultimi anni hanno fatto registrare punte di assenteismo da lavoro del 30% dell’intero organico. Rimane ancora da dare una risposta concreta all’intesa siglata da Cgil, Cisl e Uil regionali sulla reinternalizzazione dei servizi in appalto che a nostro avviso potrebbe liberare risorse da destinare a nuove assunzioni”. La coperta, insomma è corta e entro un paio di anni lo sarà ancora di più perché ci saranno altri pensionamenti e allo stesso tempo arriveranno nuove strutture sanitarie da far funzionare. Prima fra tutte la palazzina Biancalani al Santo Stefano e ben 5 case di comunità di cui tre nuove e due ampliamenti di distretti già esistenti.