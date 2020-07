21.07.2020 h 11:59 commenti

Sanificazione della Lazzerini, orario ridotto e chiusura della sala Creatività

Venerdì 24 luglio a partire dalle 13,30 verranno igienizzati pavimenti, servizi igienici, scale, ascensori, superfici di lavoro, arredi, davanzali, contenitori per la raccolta dei rifiuti con apparecchi a bassa pressione

Venerdì 24 luglio la biblioteca L azzerini sarà aperta soltanto la mattina, mentre la sala Creatività sarà chiusa completamente. Gli utenti potranno comunque richiedere direttamente ai bibliotecari il materiale in prestito disponibile in quella sala.

La chiusura prevista per le 13,30 è necessaria per consentire al 183esimo reggimento Paracadutisti “Nembo” l’igienizzazione di tutti locali. I militari, come avevano già fatto lo scorso 24 giugno, sanificheranno pavimenti, servizi igienici, scale, ascensori, superfici di lavoro, arredi, davanzali, contenitori per la raccolta dei rifiuti con apparecchi a bassa pressione.

L'ultima tappa della sanificazione è in programma per il mese di agosto quando i militari interverranno per l’igienizzare gli ambienti esterni della Lazzerini per consentire la graduale riapertura, entro settembre, delle altre sale di studio e lettura, oltre alla Sala generale. Sempre con ingressi contingentati e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.



