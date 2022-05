18.05.2022 h 11:11 commenti

Sangiovanni in concerto in piazza Duomo per "Settembre. Prato è spettacolo"

Il cantante, reduce dai successi di "Amici" e dalla partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo, si esibirà il 2 settembre

Dal talent "Amici". dove nell'edizione 2021 ha raggiunto la finale, trionfando nella categoria cantanti e piazzandosi secondo nella classifica generale, e dal festival di Sanremo al palco del "Settembre. Prato è spettacolo". E' Sangiovanni, pseudonimo di Giovanni Pietro Damian, il nuovo artista annunciato per la kermesse musicale pratese. Salirà sul palco di piazza Duomo la sera del 2 settembre e il suo concerto si aggiunge a quelli già annunciati dall'organizzazione: lo show di Valerio Ludini martedì 30 agosto (data unica in Toscana), quello di Gemitaiz, che il 27 agosto apre l'edizione 2022 del Festival pratese, e a seguire i concerti dei Wolfmother/Hardcoresuperstar del 29 agosto, dei Bastille il 31 agosto, e di James Morrison+ Natalie Imbruglia del 1 settembre . “La mia musica - spiega Sangiovanni - ad un primo ascolto può sembrare leggera nel senso più superficiale del termine, ma questa è anche la mia forza. Io ricerco la leggerezza e per farlo spesso devo scavare in profondità per trovare le mie emozioni. Il mio obiettivo in musica è comunicare sensazioni profonde con leggerezza”.

Edizioni locali collegate: Prato

