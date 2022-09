02.09.2022 h 10:29 commenti

Sangiovanni apre il rush finale dei concerti di "Settembre Prato è spettacolo"

L'idolo dei giovanissimi (ma non solo) salirà stasera sul palco di piazza Duomo. Domani tocca al "Deejay Time" con Albertino e soci mentre domenica è in programma il concerto di Achille Lauro

Il concerto di stasera 2 settembre di Sangiovanni, idolo dei giovanissimi dopo il successo ad Amici, apre il rush finale degli appuntamenti del festival "Settembre Prato è spettacolo", che sta riempiendo piazza Duomo con il suo cartellone variegato e in grado di accontentare tutti i gusti musicali.

Il concerto di stasera porterà in piazza Duomo con il suo "Cadere Volare Live 2022" la nuova popstar della musica italiana, Sangiovanni appunto, che presenterà al pubblico pratese il suo nuovo progetto discografico. “La mia musica - spiega l'artista - ad un primo ascolto può sembrare leggera nel senso più superficiale del termine, ma questa è anche la mia forza. Io ricerco la leggerezza e per farlo spesso devo scavare in profondità per trovare le mie emozioni. Il mio obiettivo in musica è comunicare sensazioni profonde con leggerezza”.

Domani sera 3 settembre, invece, piazza Duomo si trasformerà in una grande discoteca a cielo aperto con il "Deejay Time" che vedrà alternarsi alla consolle Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso per l'unica data toscana del tour della storica trasmissione di Radio DeeJay. Mentre domenica 4 settembre sarà la volta di uno degli artisti più eclettici nel panorama della musica italiana: Achille Lauro che porterà sul palco tutta la musica prodotta negli anni, dai primissimi dischi a oggi. “Con il mio team sto rendendo concreto un progetto che ho immaginato e visualizzato in ogni dettaglio mesi e mesi fa - spiega Lauro -. Ora non vedo l’ora che prenda vita. Mi sembra sia passata una vita dall'ultima volta in cui ho performato live per un mio tour. L'emozione è totalmente diversa rispetto ad altri contesti. Il pubblico si riunisce per sentire un determinato tipo di musica. Ti trovi davanti a persone che apprezzano il tuo modo di scrivere, di cantare, di performare. Si percepisce un'energia e una complicità totalmente diversa. Non vedo l'ora di riviverlo”.