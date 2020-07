"Vado a farmi incoronare imperatore". Scherza lo scrittore Sandro Veronesi entrando al Castello di Federico II dove ieri sera, 15 luglio, lo attendeva il sindaco Matteo Biffoni per consegnargli il gigliato d'oro, onorificenza della città al suo illustre concittadino che solo pochi giorni fa ha conquistato il secondo premio Strega con Colibrì."E' la certificazione - ha detto Biffoni in apertura di serata - che se c'è un cittadino che ha reso lustro alla città per motivi culturali questo non può essere che il vincitore del premio Strega per ben due volte. E' il grazie di tutta Prato. Veronesi è figlio di questa città, ha vissuto e percorso queste strade e queste piazze. Luoghi e atmosfere che ritroviamo nei suoi libri".Ed è lo stesso Veronesi a spiegare che la sua passione per la scrittura è stata testata proprio a Prato: "Anche da piccolo ero perseguitato dalla fortuna. Anche la fortuna di crescere a Prato che mi ha dato modo di testare la mia vocazione letteraria perchè per un certo tempo venivo preso in giro dai miei amici che mi chiedevano: Ma te che hai fatto oggi? Ho scritto una pagina. Ah ecco, il lavoratore ha scritto una pagina...Mi chiamavano permanent vacation perchè in questa città si lavorava parecchio di più di ciò che sembrava la materia letteraria. Avere tenuto duro, la schiena dritta e lo sguardo alto prima di ottenere qualsiasi riconoscimento e la prima notizia di pubblicazione, mi ha dato la possibilità di affrontare tutto il resto della mia vita".Veronesi però preferisce spostare l'attenzione sul libro: "Non sono io che ho vinto due premi Strega ma i libri. I libri sono migliori di me. Se non credi di poter mettere al mondo qualcosa migliore di te non scrivi e non fai neanche figli".E' il romanzo dove il dolore trova pieno compimento e soluzione raccogliendo anche quello "bloccato" nei precedenti. Intervistato da Stefano Coppini per Libri d'Italia in una serata organizzata in collaborazione con il Kiwanis club molto prima che arrivasse la vittoria al Premio Strega, Veronesi entra dentro l'animo umano, spesso attraverso se stesso, e racconta la fatica che fa il protagonista del libro, il colibrì appunto, per sopravvivere al lutto e alle difficoltà. Fatica che però non sarà sprecata.Chiediamo a Veronesi se Prato è un colibrì: "Lo è in particolare perchè per stare ferma, Prato consuma tanta energia e speriamo che questa energia possa essere di nuovo impiegata per quella che è l'attività principale della città, produrre ricchezza". Vocazione industriale certo, ma la città è contrassegnata da una sempre più decisa vivacità culturale e letteraria. Il primo a prenderne atto è proprio lo stesso Veronesi: "Comincia a essere interessante per le patrie letterarie. Premio Strega a parte, ci sono tanti giovani, che forse incoraggiati da me e da Nesi (altro vincitore del premio Strega nel 2011, ndr ) stanno facendo onore a questa terra che per tanto tempo sembra distante da queste cose e dedicata solo all'industria. E invece no, alla fine siamo un bel plotone tra giovani e meno giovani".