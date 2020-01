01.01.2020 h 19:11 commenti

San Silvestro da tutto esaurito in centro e lunghe code a Capodanno per i musei a un euro

In tanti hanno scelto di restare in città per aspettare la mezzanotte con il concerto in piazza San Francesco e poi facendo notte fonda nei locali del Capodanno movie & live music. File per vistare Palazzo Pretorio e Museo del Tessuto



Tutto esaurito nelle strade del centro storico la notte di San Silvestro, per il concerto in piazza San Francesco e il Capodanno movie & live music 2020, e lunghe file oggi pomeriggio, primo gennaio, fuori dai musei comunali, aperti con biglietto di ingresso ad un euro.

L'inizio del 2020 è stato senz'altro trionfale per le iniziative culturali cittadine. Ieri sera in tanti hanno salutato il nuovo anno scegliendo di restare in città e affollando le strade del centro, complice la serata con il bel tempo anche se con un freddo pungente. In piazza San Francesco l'attesa della mezzanotte è stata scandita dalle note del concerto dei Fantasia Pura Italiana e degli ex Otago. Poi in tanti sono rimasti, approfittando dei locali che hanno aderito al progetto di Alessandro Rubino, scegliendo ognuno un tema ispirato ad un film, con arredamento e costumi ispirati dalle varie pellicole.



Alle 3.30 erano ancora centinaia i giovani che facevano la spola da un locale all'altro. "Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo - commenta Alessandro Rubino - che era far divertire e meravigliare i partecipanti al Capodanno in centro storico. Questo è stato possibile grazie al sostegno dell'amministrazione comunale che ha creduto in questo progetto sin dall'inizio. Grazie di cuore ai nostri valorosi ragazzi e ragazze dei locali che, tornando bambini per una notte, hanno tirato fuori dal cilindro idee ed emozioni allestendo i propri locali, e vestendosi a tema, per far sognare tutti noi".

E oggi pomeriggio, Capodanno, lo spettacolo si è ripetuto con lunghe code di persone in attesa di entrare al Museo di Palazzo Pretorio (in certi momenti la fila iniziava già nel Corso) e al Museo del Tessuto, dove era possibile anche visitare le mostre "Dopo Caravaggio" e quella dedicata ai costumi del film "Pinocchio" di Matteo Garrone. Affluenza anche negli altri musei che aderivano: il Pecci, quello di Scienze planetarie e quello dell'Opera del Duomo. Solo domani saranno comunicati i numeri dei visitatori, ma di sicuro saranno da record.