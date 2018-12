30.12.2018 h 12:08 commenti

San Silvestro a Prato sarà all'insegna della musica e del divertimento

Il passaggio di consegne tra il 2018 e il 2019 sarà accompagnato dal rock de I Ministri in piazza San Francesco. Per gli amanti della classica il concerto della Camerata al Politeama. E poi la festa in centro con la "rete" di 14 locali

Foto di Chiara Mirelli

Tanti gli appuntamenti per la notte di San Silvestro promossi dall’assessorato alla Cultura del Comune di Prato per un’unica grande festa che unirà piazza San Francesco con molti locali del centro. Tante occasioni per finire il vecchio anno e iniziare quello nuovo all'insegna della musica.

A partire dalle 21.30 Piazza San Francesco si animerà con la band cittadina de iBlu Agata e poi, alle 22.30, salirà sul palco il collettivo musicale pratese Frank DD & Friends. Dalle 23 i protagonisti saranno I Ministri, band tra le più in vista nel panorama rock italiano alternativo. L’evento, a ingresso libero, è organizzato da Tag Progetti Culturali.

Inoltre, lungo le vie del centro band e dj set faranno da contorno al grande concerto di piazza San Francesco. Nella notte più spumeggiante dell’anno le strade del centro storico si trasformeranno in un “palco a cielo aperto” grazie all’animazione dei locali: Camelot 3.0, Ozne, Locanda del Terzo Tempo, Le Barrique, La Cova, Gradisca, Bartat, Pinchos, Blender, Caffè 21, Wallace, Guava, To Wine, Da Tommi Ridammi un Bacino e molti altri. Un grande brindisi collettivo, dunque, sulle note dei vari generi, dal rock al revival anni ’70, ’80 e ’90, dalla musica house alla disco commerciale, tutto sotto la direzione artistica di Alessandro Rubino.

Per gli appassionati di musica classica, al Teatro Politeama, a partire dalle 22.30, la Camerata strumentale «Città di Prato» ospiterà, in coproduzione con il Teatro Verdi di Pisa e l’Orchestra Arché, una nuova riscrittura di Pierino e il lupo, affidata all’estro creativo di Marco Malvaldi, il noto autore pisano de La briscola in cinque e di tanti altri gialli ambientati al BarLume.

Il capodanno col Lupo sarà allietato da alcuni classici festevoli, tipici Cotillons musicali di San Silvestro.

Biglietti in vendita presso Teatro Politeama: 20 euro platea, 15 euro galleria. Il costo è comprensivo di spumante e dolce per brindisi di mezzanotte.

Tutti gli eventi della notte di San Silvestro fanno parte del cartellone Prato Festival 2018, progetto dell’assessorato alla Cultura del Comune.



