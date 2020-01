01.01.2020 h 11:49 commenti

San Silvestro, 20 ricoveri al pronto soccorso ma tutti per alcol. Maxisequestro di botti a poche ore dalla mezzanotte

Il bilancio della notte di festeggiamenti, nessun ferito per petardi a differenza di quanto accaduto nella vicina Pistoia. Carabinieri e polizia municipale hanno scoperto deposito con 250 kg di materiale pirico stoccato vicino ad una caldaia a gas

E' di una ventina di persone che hanno fatto ricorso al pronto soccorso, tutte per problemi legati all'abuso di alcol, il bilancio della notte di San Silvestro a Prato. Per fortuna nessuno è rimasto ferito dai botti, che pure sono stati sparati in abbondanza già prima dello scoccare della mezzanotte. E' andata peggio nella vicina Pistoia dove, nonostante l'ordinanza del sindaco che vietava i botti, una ragazza è stata ricoverata con una ferita al volto provocata proprio da un petardo.

Proprio ieri, a poche ore dai festeggiamenti, i carabinieri del comando provinciale insieme alla squadra di polizia giudiziaria della polizia municipale hanno effettuato un maxi sequestro di 250 kg di botti, giocattoli pirici e razzi detenuti e commercializzati illecitamente da una banda composta da quattro cinesi, di cui uno minorenne.

Per evitare di esporsi eccessivamente la vendita avveniva prevalentemente su Prato a seguito di appuntamento con i compratori, mentre lo stoccaggio delle materie esplodenti era nel comune di Campi Bisenzio.

E’ stato proprio un controllo della polizia municipale che ha innescato le attività investigative, poi proseguite insieme agli uomini della Stazione carabinieri di Poggio a Caiano e del Nucleo Investigativo di Prato che, grazie ad una serie di appostamenti e pedinamenti, sono riusciti a localizzare la base operativa dei quattro.

Tutto il materiale pirico rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Raccapricciante il fatto che il deposito dei botti era localizzato proprio nelle immediate vicinanze della caldaia a gas dello stabile che ospitava lo stoccaggio, ma anche un’attività di produzione manifatturiera con diversi operai attivi sul posto, circostanza che in caso di incidente avrebbe potuto comportare ulteriori e più tragiche conseguenze.