23.10.2020 h 15:00 commenti

San Paolo piange la morte di Patrizia, scomparsa a 47 anni: quando nacque i medici le avevano dato pochi mesi di vita

Patrizia, nata con una gravissima malformazione alla testa, si è spenta stamani all'ospedale di Prato. Domani alle 15, alla chiesa di San Paolo, l'ultimo saluto. Il sacrificio dei genitori nelle parole di una parente: "Una vita completamente dedicata a questa figlia sfortunata"

nt

Se n'è andata in silenzio così come in silenzio ha vissuto i suoi 47 anni di malattia, una malattia gravissima che non le ha mai lasciato assaporare l'esistenza. Una vita, quella di Patrizia, piena di sofferenza che, dall'inizio alla fine, è stata accarezzata dall'amore dei genitori, Maria e Nicola, molto conosciuti a San Paolo dove vivono da una cinquantina d'anni, da quando cioè si sono sposati e hanno lasciato la loro terra d'origine, Benevento. “Genitori eroi che hanno dedicato tutta la loro vita a questa figlia sfortunata – il racconto di una parente, l'avvocato Gianna Posillico – genitori che hanno rinunciato alla socialità, alla normalità, alla serenità per accudire quella che per i medici era una bambina destinata a vivere solo qualche mese”.Patrizia è nata con una malformazione cerebrale che non ha consentito al suo cervello di svilupparsi completamente. Patrizia non vedeva, non parlava, non sentiva, non si muoveva: un vegetale, poco più. E' stata Patrizia solo grazie ai suoi genitori. “Mio padre Vincenzo e mia madre Maria Giroloma Abbatiello – racconta Gianna Posillico – hanno sempre avuto un rapporto molto stretto con Maria e Nicola e io, che all'epoca ero una ragazzina, ricordo lo strazio il giorno che Patrizia nacque all'ospedale di Prato. Un dolore a cui i genitori non si sono mai rassegnati, un destino crudele che li ha segnati ma mai vinti. Non c'è stato un giorno in questi 47 anni che Patrizia non abbia ricevuto l'amore, l'attenzione, la dedizione totale della famiglia”.Negli anni, in particolare all'inizio e ogni volta che Patrizia è stata sottoposta ai delicati interventi chirurgici necessari per correggere quel corpo che pian piano cresceva e si trasformava ma non in modo armonico – si allungavano le ossa ma non si sviluppavano i tendini, per esempio - , qualche medico ha provato a consigliare ai genitori di ricoverare la figlia in un istituto: “Nessuno avrebbe potuto incolparli di qualcosa – dice Posillico – ma loro non hanno mai ascoltato quel suggerimento e si sono comportati come padre e madre di una bimba, poi ragazza e donna, normale”.Una battaglia lunghissima che ha sconfessato ogni previsione medica e scientifica. Patrizia ha trovato nutrimento nell'amore dei genitori che per lei hanno sostenuto sacrifici economici enormi per assicurarle cure, interventi e anche il corredo continuo e vasto di integratori, vitamine e farmaci per sostenere lo sviluppo e arginare, almeno nella mente, il presagio inevitabile della malattia.Patrizia è deceduta all'alba di oggi, venerdì 23 ottobre, all'ospedale di Prato: il suo corpo è arrivato oltre lo stremo e si è arreso. Domani alle 15 l'ultimo saluto nella chiesa di San Paolo.