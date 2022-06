06.06.2022 h 22:42 commenti

San Paolo e Borgonuovo in marcia lungo le strade del quartiere per chiedere la pace

L'appuntamento è per domani sera alle 21. La manifestazione è stata messa in piedi da parrocchie, circoli, associazioni e cittadini

San Paolo e Borgonuovo dicono no alla guerra. Lo fanno con una camminata lungo i quartieri a ovest del centro organizzato da parrocchie, circoli, associazioni e cittadini. L’appuntamento è per domani, 8 giugno, alle ore 20.45, con “San Paolo e Borgonuovo Insieme in Cammino per la Pace". La partenza è dalla parrocchia di San Paolo. Il corteo si snoderà per le vie del quartiere, passando davanti ai due circoli Arci, alla parrocchia di Gesù Divin Lavoratore, alla Pubblica Assistenza, per poi tornare al punto di partenza.

"La Pace è la condizione fondamentale per il vivere e il vivere bene. - affermano gli organizzatori - Per questo, in un momento così delicato a livello internazionale, le parrocchie, i circoli, le associazioni e i cittadini del territorio hanno deciso di scendere per le strade del quartiere a manifestare la loro richiesta di pace. Una pace che parta proprio dalla nostra pratica quotidiana, dal nostro stare insieme. Da San Paolo per tutto il mondo”.



