18.06.2018 h 19:22 commenti

San Paolo avrà la sua cittadella della salute: la struttura pronta nel 2021

Stamani la firma della convenzione tra Comune, che mette a disposizione il proprio terreno e Asl che acquisterà la struttura una volta finita

Sarà pronto entro il 2021 il distretto socio-sanitario di San Paolo, struttura che il popoloso quartiere a ovest della città reclama a gran voce da quando, quasi 5 anni fa, è stato chiuso il centro di via Clementi perchè inagibile. Stamani, 18 giugno, la firma della convenzione tra Comune di Prato, Società della Salute Area Pratese e Asl Toscana Centro. L'edificio infatti, sarà realizzato dal Comune su un proprio terreno in via Toscanini. L'Asl, rimborserà i costi alle casse comunali e diventerà proprietaria della struttura non appena sarà terminata. Il budget messo in bilancio è di 3,3 milioni di euro. "Con oggi diamo il via all'iter per la realizzazione della distretto di San Paolo, dando una risposta concreta alle esigenze del territorio in termini di assistenza socio-sanitaria e a una promessa che con l'assessore Biancalani abbiamo fatto ai residenti. - ha sottolineato il sindaco Matteo Biffoni -. Si tratta di un presidio importante per dare servizi ai cittadini e per alleggerire anche le attività ospedaliere. Il centro prelievi, la guardia medica e gli ambulatori anche specialistici potranno dare risposte a chi non ha bisogno di urgenze e permetteranno di dare risposte attese da tempo nella zona di San Paolo e più in generale alla zona ovest della città, dopo che nel 2014 fu chiuso il vecchio distretto perchè non più agibile".

Dopo il Giovannini, con i suoi 1500 mq divisi in due piani, sarà la struttura socio sanitaria più grande del territorio. Potrà quindi ospitare tanti servizi che la renderanno una vera e propria cittadella della salute. Nell’edificio infatti, saranno realizzati il distretto socio-sanitario con prelievi e servizi amministrativi, il dipartimento salute mentale e il centro salute donna, con ambulatori medici di medicina generale e specialistici, guardia medica, servizi per utenti, accettazione, centro informazioni, centro CUP, zona prelievi, uffici amministrativi, uffici direzionali, servizi e spogliatoi riservati al personale, archivio e locali tecnici. Previsti anche sei ambulatori, come spiega il direttore della società della salute Michele Mezzacappa: "Verranno lasciati ambulatori polifunzionali e potranno essere utilizzati per i servizi necessari. Inoltre potrebbe diventare una vera e propria casa della salute, ma prima si deve creare un accordo con i medici di medicina generale". L'obiettivo finale però è ancora più ambizioso: Asl e Comune vorrebbero che parte degli spazi si trasformassero in Casa della Salute di tipo intermedio, ma per fare questo ci vorrà un accordo con i medici di medicina generale.

Complesso e a tappe l'iter che porterà all'apertura del cantiere, sicuramente non prima di un anno a partire da ora. In base alla convenzione, che prevede impegni reciproci, il Comune di Prato assumerà il ruolo di stazione appaltante e con risorse proprie si occuperà della progettazione e di tutte le fasi tecniche di realizzazione (Responsabile Unico della Progettazione, direzione lavori, collaudo) dell’edificio polifunzionale. Il progetto dovrà tenere conto delle possibili interferenze tra i servizi della USL Toscana Centro con riguardo alla logistica e all'accesso al nuovo edificio, oltre alla corretta viabilità e raggiungibilità (bus pubblici, parcheggi dedicati) e agli standard qualitativi in tema di risparmio energetico.

Il progetto preliminare approderà nella conferenza dei servizi entro 6 mesi dall’approvazione: in base alle risultanze, l’accordo prevede che il progetto esecutivo sia pronto nell’arco di due mesi. Il Comune si impegna inoltre a procedere con la variante urbanistica in sede di approvazione della progettazione preliminare e alla successiva cessione del terreno e dell'immobile all’Azienda USL Toscana Centro Azienda USL, che procederà alla stesura del bando di gara per l’affidamento dei lavori. Gli arredi e le apparecchiature informatiche, elettromedicali ed economali saranno invece a carico della USL Toscana Centro.

"La struttura sorgerà in un' area situata tra il vecchio e il nuovo ospedale e nella zona più popolosa del Comune e quindi, da un punto di vista logistico,la sua collocazione sarà strategica e funzionale alle esigenze dei cittadini che disporranno di un ambiente di oltre 1500 metri quadrati dove si svilupperanno tutti servizi sociali e sanitari - ha spiegato l'ingegnere Gianluca Gavazzi, direttore dell'area tecnica pratese, aggiungendo che la Casa Della Salute sarà costruita secondo i criteri più moderni, in particolare per quanto riguarda il risparmio energetico e l'Azienda darà le necessarie indicazioni progettuali per far sì che il progetto come concepito, sia rispettato pienamente".