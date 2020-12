03.12.2020 h 13:50 commenti

San Niccolò festeggia settecento anni e si regala il restauro dell'ala dedicata alle novizie

Nato come monastero femminile domenicano, grazie a un lascito di 10mila fiorini d'oro del cardinale Niccolò, a fine settecento è diventato Conservatorio e ora servono più aule per dare riposta alle tante richieste di iscrizioni

Nel 2021, oltre al settimo centenario della morte di Dante, si celebrano anche i 700 anni della fondazione del monastero femminile domenicano di San Niccolò che dal 1784 ospita il Conservatorio scuola paritaria che riunisce gli alunni dalle scuole dell’infanzia al liceo. Un traguardo importante, anche perché la struttura è la stessa voluta dal cardinale Niccolò, nato a Prato e amico di Dante e Petrarca, che lasciò nel suo testamento 10mila fiorini d’oro per la realizzazione di un monastero femminile domenicano.

“La storia di Prato – ha spiegato la dirigente scolastica Mariella Carlotti - è segnata da questa cultura del dono: è dono del mercante Michele la Cintola della Vergine; è dono l’Ospedale di Dolce o il Ceppo di Francesco Datini; è dono San Niccolò. Fa riflettere che l’orizzonte normale della vita di questi uomini fosse il bene del mondo, tanto che sentivano erede dei loro patrimoni tutta la comunità cittadina alla quale appartenevano. Così tutte le celebrazioni saranno improntate proprio verso la cultura del dono.”

Il programma dei festeggiamenti si sviluppa tra gennaio e maggio con visite guidate al Conservatorio a cura dell’associazione ArteMia, convegni sulla figura del cardinale Niccolò, che resta comunque poco conosciuta, un concorso letterario per tutte le scuole medie e secondarie di Prato e la realizzazione di un video sulla storia del monastero.

Intanto i primi festeggiamenti sono iniziati oggi 3 dicembre con l’intitolazione di un frutteto in onore del cardinale, gli alunni della scuola primaria hanno piantato 50 alberi da frutto, segno della fecondità del dono.

Le celebrazioni si chiuderanno a maggio con un evento dove verrà annunciato anche il restauro dell’area delle novizie, oggi inutilizzata. “La nostra scuola – ha spiegato Guido Giovannelli presidente della fondazione San Niccolò – cresce di anno in anno e ci troviamo ad avere bisogno di nuovi spazi, così abbiamo pensato di ristrutturare l’edificio per trasferirci la materna e il liceo”.







