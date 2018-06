18.06.2018 h 09:23 commenti

San Michele 2018, inizia il conto alla rovescia: presentati i temi delle sfilate

I quattro rioni hanno svelato in “forma criptica” l’argomento della rappresentazione che porteranno in piazza. Estratti anche l’ordine di sfilata e quello di allineamento dei ciuchi per il Palio

La Festa di San Michele 2018 comincia a prendere forma. Nella serata di sabato 16 giugno, negli spazi della Misericordia di Carmignano, i quattro rioni del paese hanno presentato i temi delle sfilate del teatro in strada che porteranno in piazza per l’edizione 2018 della manifestazione, in programma il 28, 29 e 30 settembre prossimi.

Il rione Bianco, il rione Celeste, il rione Giallo e il rione Verde hanno svelato di fronte ad un pubblico numeroso e attento “in forma criptica”, cioè attraverso un testo che fornisce alcuni indizi, l’argomento della rappresentazione, che, secondo quanto stabilito dal regolamento, deve essere legato a Carmignano e alla sua storia. “Silenziosamente” è il titolo della sfilata del rione Bianco, “Solo se avrai coraggio” quello dato dal rione Celeste alla sua performance, mentre il rione Giallo scenderà in piazza con “Giro - Girotondo” e, infine, il rione Verde metterà in scena “Non si sa come”.

I quattro temi sono stati reputati compatibili con il regolamento della manifestazione dall’ex sindaco di Carmignano Doriano Cirri, chiamato a giudicare.

"Le festa inizia ad entrare nel vivo – ha commentato la presidente del Comitato Organizzatore per i Festeggiamenti del San Michele Silvia Borsi –, e come ogni anno è bellissimo vedere l’impegno e la passione che tutti mettono nel realizzarla. Non esiste qualcosa di uguale al San Michele, che fa rivivere la storia in maniera originale e porta in piazza qualcosa di straordinario, che unisce le generazioni".

Estratto anche l’ordine di sfilata con cui i quattro rioni saranno chiamati ad esibirsi nelle tre giornate del San Michele 2018: il primo a scendere in piazza nella serata iniziale di venerdì 28 settembre sarà il rione Bianco, seguito dal rione Giallo, dal rione Verde e dal rione Celeste; sabato 29 settembre aprire la manifestazione toccherà al rione Giallo, a cui seguiranno il rione Verde, il rione Bianco e il rione Celeste; la chiusura di domenica 30 settembre vedrà partire il rione Celeste, seguito da rione Giallo, rione Verde e rione Bianco.

Per quanto riguarda il Palio dei ciuchi, che si svolgerà al termine delle sfilate per ognuno dei tre appuntamenti della festa, durante la serata è stato estratto l’ordine di allineamento con cui i fantini dei quattro rioni si schiereranno alla partenza (dal lato della vasca): il 28 settembre rione Celeste, rione Giallo, rione Verde e rione Bianco; il 29 settembre rione Celeste, rione Verde, rione Bianco e rione Giallo; il 30 settembre rione Verde, rione Celeste, rione Bianco e rione Giallo.

All’evento di sabato 16 era presente anche il vicesindaco di Carmignano Federico Migaldi, che ha affermato: "L’amministrazione comunale rinnova il suo impegno affinché anche quella di quest’anno sia una festa bella e sicura, e per far sì che la manifestazione, a cui i rioni si dedicano con grande serietà, possa svolgersi al meglio". La presentazione dei temi è stata preceduta da un aperitivo, a cura della Misericordia di Carmignano, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.