San Giusto in festa, sette giorni di street food e attrazioni

Organizzata dall'associazione Prato aiuta Prato, il ricavato sarà devoluto alle famiglie bisognose. In programma anche un giro in mongolfiera per ammirare la città dall'alto. L'appuntamento è in piazza della Rimembranza dal 17 al 20 e dal 24 al 26 settembre

Sette giorni di festa a San Giusto per raccogliere fondi destinati alle famiglie in difficoltà. Da domani 17 settembre al 20 e dal 24 al 26 l’associazione di volontariato Prato aiuta Prato organizza la prima edizione di San Giusto in Festa: Street Food, spettacolo con il circuito delle 4x4 , mercatini, motoraduno, giochi per bambini con la possibilità di fare un giro con le mini 4x4 e la moto enduro. Sabato 19 è previsto il giro in mongolfiera per ammirare Prato dall’alto (obbligo di prenotazione al numero 334 7607069) mentre il 26 in programma wood art con la motosega . L’appuntamento dalle 18 alle 24 è negli spazi della chiesa di San Giusto, via della Rimembranza. L'evento è stato organizzato nel rispetto delle regole e dei protocolli Anticovid, verranno anche regalate le mascherine per poter accedere agli spazi della festa.





Edizioni locali collegate: Prato

