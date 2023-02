01.02.2023 h 16:22 commenti

San Giorgio rischia un altro anno senza prima elementare, i residenti si appellano al Comune

L'appello accorato di chi vive in questa frazione a sud di Prato. Per formare la classe servono almeno 15 bambini ma al momento sono 14.

(e.b.)

Quattordici anziché i quindici richiesti. Per un solo bambino mancante, anche quest'anno la scuola primaria Valeria Crocini di San Giorgio a Colonica rischia di dover rinunciare alla classe prima, costringendo i genitori a fare la spola da casa alla frazione accanto, Paperino. Un problema non nuovo ma di dimensioni costantemente in aumento perché la popolazione è in crescita e si tratta soprattutto di giovani coppie.A scrivere alla nostra redazione è un gruppo di genitori e di cittadini che di fronte al numero scarso di bambini in uscita dalla materna, teme un altro anno di giornate cadenzate da continui viaggi da San Giorgio a Paperino e viceversa. Per qualcuno lo slaloom con perdite di tempo e organizzazioni complicate è garantito perchè magari il primo figlio è alla scuola di San Giorgio, e il secondo rischia di finire a Paperino."Nel 2021 purtroppo, non siamo riusciti a prendere il problema in tempo con la conseguente non formazione della classe e successivi problemi per le sezioni future – spiegano i cittadini - pertanto quest'anno abbiamo deciso di presentare il problema in tempo alle istituzioni locali affinché si possa avere un "via libera" definitivo anche per i prossimi anni, necessario sia per i bambini che per i genitori residenti in questa piccola frazione"Il problema nasce già con l'iscrizione alla scuola d'infanzia perchè avendo poca disponibilità molte iscrizioni vengono già dirottate alla materna di Paperino. Al momento del passaggio alle elementari, le famiglie, spesso, decidono di restare a Paperino per dare continuità al bambino rispetto al contesto frequentato. Continuità che ai piccoli in uscita dalla materna di San Giorgio non è garantita: "Siamo quattordici famiglie quest’anno a rischiare di dover iscrivere i nostri figli in altre scuole, facendogli abbandonare i propri amici e costringendoli a fare la spola con altri plessi, sempre di corsa per poter riuscire a rispettare gli incastri tra gli orari dei fratelli e del lavoro. Oltretutto pochi di noi hanno la fortuna di avere il prezioso aiuto dei nonni, e anche per loro il disagio sarebbe notevole visto che si ritroverebbero a dover fare questo percorso anche per tre nipoti e spesso senza mezzi di trasporto. Alcune famiglie si ritroverebbero costrette a dover cambiare scuola anche all’altro figlio per poter gestire le esigenze di lavoro e famiglia. Abbiamo a cuore il futuro di questa bellissima scuola già rinnovata e ampliata in anni recenti e che sarà oggetto di lavori di riqualificazione nella prossima primavera, una scuola con un enorme giardino in cui è stato installato di recente uno bosco didattico, scuola attrezzata con moderne strumentazioni digitali per cui sono previsti ulteriori investimenti già da quest’anno". Questo il quadro della situazione a cui segue un accorato appello al Comune: "Non possiamo credere che tredici bambini debbano essere sbalzati in una scuola lontano dal proprio ambiente, che non possano continuare ad andare a scuola a piedi con i propri amici e fratelli. Non possiamo credere che le istituzioni scelgano di abbandonare al proprio destino un’intera comunità, che sebbene piccola, fa parte della storia e del futuro di Prato".I cittadini hanno chiesto aiuto anche a Claudio Belgiorno, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale, che si sta facendo carico del problema: "Per noi è importante la salvaguardia delle scuole di periferia che svolgono un ruolo fondamentale per la vita dei residenti della zona. Chiediamo all'amministrazione comunale che intervenga affinché venga trovata al più presto una soluzione. La prima elementare, per il 2023-2024, alle scuole Crocini non dovrà mancare".