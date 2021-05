17.05.2021 h 11:14 commenti

Samuele Bersani in concerto in piazza Duomo per il festival "Settembre Prato è spettacolo"

L'appuntamento è per il 31 agosto alle 21. Si tratta della quinta data ufficializzata per la manifestazione: le altre in programma sono Max Gazzè, la Pfm, Willie Peyote e Colapesce-Dimartino

E' Samuele Bersani il quinto artista annunciato per la prossima edizione del festiva "Settembre Prato è Spettacolo". Il cantautore romagnolo, uno più talentuosi dell'ultimo secolo, sarà in piazza Duomo martedì 31 agosto alle 21. La data si aggiunge a quelle fino ad oggi annunciate (altre sono in arrivo) ovvero: 28 agosto Max Gazzè, 1 settembre Pfm, 2 settembre Willie Peyote, 3 settembre Colapesce e Dimartino. Il tour estivo del 2021 vedrà Samuele Bersani esibirsi con il suo quintetto. La scaletta sarà una panoramica emozionante della sua storia musicale, attraverso i brani che hanno emozionato il pubblico in trent'anni di carriera. Non mancheranno piccoli assaggi tratti dall'ultimo acclamatissimo album in studio “Cinema Samuele”, uscito nel 2020 e che verrà presentato più ampiamente nel tour teatrale del prossimo inverno.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus